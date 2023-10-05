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挺過上浮又漏水 楊梅公所慘況曝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園楊梅區公所挺過上浮問題，前天遇雨後室內3處區域開始出現漏水，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供
桃園楊梅區公所挺過上浮問題，前天遇雨後室內3處區域開始出現漏水，公所趕緊擺放水桶因應。圖／市議員周玉琴提供

前瞻預算挹注2億餘元改建的桃園楊梅區公所，解決遇雨傾斜上浮的問題，公所這個月2日才進駐辦公，不料次日又遇雨漏水，公所緊急拿水桶因應。議員直言「漏水讓人很無言。」新建工程處表示，共有3處漏水，研判從天花板與牆壁隙縫滲進室內。

楊梅區公所因老舊原址重建，改建為地下3層、地上6層樓新大樓，2021年盧碧颱風強降，雨從公所東側山坡地湧入基地下方地下水層，導致建物正門抬高離地45公分、後方也上升12公分。

為解決傾斜上浮，市府追加3600萬經費改善補強，增設79根地錨、2座抽水井，並在地下3樓15格停車格灌漿增加載重，今年1月竣工取得使照，公所2日才剛進駐辦公，預計20日舉行啟用典禮。沒想到連啟用典禮都還沒辦，室內就先漏水。

楊梅區長施永恭說，未進駐前就有漏水情況，一直請廠商改善，前天緊急擺水桶接水，並通知新工處會勘解決，所幸未影響民眾洽公。

「辦公的人覺得很無言。」桃園市議員周玉琴表示，過去就有漏水卻沒改善，一下雨又漏水，已要求工務局再檢測及廠商缺失補正。

新工處工務科長張巍霈說，公所共有3處區域漏水，這次因雨勢較大，出現整排較大面積漏水，研判是從天花板及牆壁隙縫滲進室內。新工處副總工程司趙士德指出，經檢查是因施工過程中的「防水施作缺失」導致漏水，待天晴後等待3日乾燥才能施作防水，預計2至7日內改善完成。

漏水 桃園 議員

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