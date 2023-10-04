快訊

亞運拳擊／賴主恩屈居銀牌 等待65年的拳擊金牌剩林郁婷挑戰

搶先近1小時宣布停班停課？ 屏東縣府要查圖卡外洩

新竹宣布放颱風假！全台18縣市5日停班課 各地颱風假資訊一覽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

通學步道狹窄處僅1人能通行 桃園國小周邊人行道將改善

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢青埔青園國小連接校園周圍人行道狹小，地方盼改善增加學生通行安全，養工處將改善。圖／桃園養工處提供
桃園中壢青埔青園國小連接校園周圍人行道狹小，地方盼改善增加學生通行安全，養工處將改善。圖／桃園養工處提供

桃園中壢青埔青園國小一期校舍今年5月完工，這學期開始學生已進入新校舍就讀，讓學生無需借用青埔國中校舍，不過連接校園周圍人行道狹小，地方盼改善增加學生通行安全。桃園養護工程處回應，經會勘發現勇路及大仁路人行道老舊及植栽帶維護不易，將會辦理納入明年度通學廊道計畫排序改善。

青園國小占地面積約22622平方公尺，興建1棟國小校舍及1棟幼兒園校舍，工程總經費約6.5億元。國小校舍為地下1層及地上4層樓建築物，包括操場、廚房、圖書館、以及容納30班學生教室及專科教室，並於地下室設置共74席汽車停放空間。另1棟地上3層樓非營利幼兒園校舍，規畫容納12班幼兒園教室，全案工程於112年5月底完工。

不過有家長反映，連接校園周邊人行道太過窄小，學生通勤有安全疑慮。市議員黃崇真表示，家長告知學生上下學，要從機捷A17領航站往學校方向走人行道時，大仁路、大勇路人行道上的灌木叢造成寬度狹窄僅約1.5米，甚至有些地方僅能一人通行，希望能拓寬增加周邊通行方便及安全。

養工處回應，昨日辦理會勘決議將大仁路、大勇路總長度約500公尺人行道改善，包含路面破損修繕、灌木叢打除填平及綠美化等，規畫以明年度經費改善。將待與新建工程處共同確認道路權責後，分工來施作。

人行道 幼兒園 教室

延伸閱讀

北市率先普查人行道 學者：建圖資第一步落實淨空才重要

店門落差設斜坡違法！市府要求新北店家拆除 議員盼先改善人行環境

撇行人地獄 蔣萬安拍板普查人行道道路、首創打造3D圖資

台中太平市民大道改造10處路口 營造人本通行友善環境

相關新聞

桃園查獲標示不實美豬 竹縣稽查下游7餐飲業者並回收

桃園市政府衛生局查獲新興冷凍食品公司、瑞騰國際公司進口15萬公斤美國豬肉佯裝加拿大、英國豬肉，涉嫌原產地標示不實。新竹縣...

通學步道狹窄處僅1人能通行 桃園國小周邊人行道將改善

桃園中壢青埔青園國小一期校舍今年5月完工，這學期開始學生已進入新校舍就讀，讓學生無需借用青埔國中校舍，不過連接校園周圍人...

公費流感疫苗爆避打高端爭議 新竹縣今起揭示廠牌

公費流感疫苗10月2日正式開打，新竹縣開打首日就有16人不願施打高端廠牌離開，由於新竹縣衛生局近日接獲不少民眾反應，想知...

桃園年底升級YouBike2.0 導入電動輔助自行車

桃園市長張善政今天說，公共自行車年底將陸續升級為YouBike2.0，並導入電動輔助自行車；交通局說，將採分區的半半拆轉...

竹縣揭示流感疫苗廠牌 依自身意願選擇施打

今年公費流感疫苗2日開打，新竹縣政府今天表示，為讓民眾了解流感疫苗資訊後依自身意願施打，即日起公開揭示疫苗廠牌，校園接種...

小犬來襲傳災情！ 國軍桃園總院強風吹路樹倒砸中轎車

小犬颱風來襲，桃園市今天風雨斷續不歇，龍潭區國軍桃園總醫院院區內1株樹木，今天上午不敵強風突然倒下，正好砸中停在一旁的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。