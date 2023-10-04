通學步道狹窄處僅1人能通行 桃園國小周邊人行道將改善

桃園中壢青埔青園國小一期校舍今年5月完工，這學期開始學生已進入新校舍就讀，讓學生無需借用青埔國中校舍，不過連接校園周圍人行道狹小，地方盼改善增加學生通行安全。桃園養護工程處回應，經會勘發現勇路及大仁路人行道老舊及植栽帶維護不易，將會辦理納入明年度通學廊道計畫排序改善。

青園國小占地面積約22622平方公尺，興建1棟國小校舍及1棟幼兒園校舍，工程總經費約6.5億元。國小校舍為地下1層及地上4層樓建築物，包括操場、廚房、圖書館、以及容納30班學生教室及專科教室，並於地下室設置共74席汽車停放空間。另1棟地上3層樓非營利幼兒園校舍，規畫容納12班幼兒園教室，全案工程於112年5月底完工。

不過有家長反映，連接校園周邊人行道太過窄小，學生通勤有安全疑慮。市議員黃崇真表示，家長告知學生上下學，要從機捷A17領航站往學校方向走人行道時，大仁路、大勇路人行道上的灌木叢造成寬度狹窄僅約1.5米，甚至有些地方僅能一人通行，希望能拓寬增加周邊通行方便及安全。

養工處回應，昨日辦理會勘決議將大仁路、大勇路總長度約500公尺人行道改善，包含路面破損修繕、灌木叢打除填平及綠美化等，規畫以明年度經費改善。將待與新建工程處共同確認道路權責後，分工來施作。