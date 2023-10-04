桃園查獲標示不實美豬 竹縣稽查下游7餐飲業者並回收

桃園市政府衛生局查獲新興冷凍食品公司、瑞騰國際公司進口15萬公斤美國豬肉佯裝加拿大、英國豬肉，涉嫌原產地標示不實。新竹縣衛生局今天稽查新興冷凍食品公司下游進貨的新竹縣7家餐飲店，皆未發現該批問題產品，業者均已配合廠商回收，未來將持續進行稽查。

新竹縣衛生局指出，桃園市衛生局協同食品藥物管理署查獲桃園業者新興冷凍食品公司自今年6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4633箱（9萬4377公斤）。

新竹縣衛生局表示，該業者將美國豬肉製成「前腿肉捲」，再切片為豬火鍋肉片售出，已全數出貨，外包裝標示原產地「加拿大（豬肉）」進口美豬，涉及原產地標示不實，涉案產品日期為7月1日至8月20日製造。

新竹縣衛生局今天接獲通知後，立即依據桃市衛生局提供的新竹縣下游名單，派員一一前往稽查，包含5家小火鍋店和2家餐飲店共7家業者，業者均已配合廠商回收，店家現場已未發現該批涉案日期產品。

新竹縣衛生局提醒，無論進口或國產含有豬肉或豬可食部位原料者，所有包裝食品、散裝食品或直接供應飲食場所供應的食品，都必須依規定標示其豬肉及豬可食部位原料的原產地、國家。若食品標示、宣傳或廣告如有不實、誇大或容易造成誤解，可依食安法處4萬元以上、400萬元以下罰鍰。