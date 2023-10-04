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公費流感疫苗爆避打高端爭議 新竹縣今起揭示廠牌

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣衛生局即日起公開揭示疫苗廠牌，校園集中接種則在前一日通知，以便家長選擇。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局即日起公開揭示疫苗廠牌，校園集中接種則在前一日通知，以便家長選擇。圖／新竹縣政府提供

公費流感疫苗10月2日正式開打，新竹縣開打首日就有16人不願施打高端廠牌離開，由於新竹縣衛生局近日接獲不少民眾反應，想知道並選擇疫苗廠牌接種，新竹縣衛生局即日起公開揭示疫苗廠牌，校園集中接種則在前一日通知，以便家長選擇。

衛福部疾管署準備698萬劑公費流感四價疫苗，包括國光、賽諾菲、東洋及高端疫苗四大品牌。新竹縣衛生局表示，今年度採購的4家四價流感疫苗，都通過食藥署審查，且經我國執行第3期臨床試驗，確認品質、安全以及有效性。

針對是否將今年流感疫苗接種開放讓民眾選擇廠牌一事，疾病管制署說明，流感疫苗已有多年使用經驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，配合公費流感疫苗採「先到貨、先鋪貨、先使用」原則，民眾接種疫苗的廠牌將採隨機安排方式，提供民眾接種服務，民眾可依自身意願前往施打，非強制接種。

新竹縣衛生局指出，新竹縣今年提供74家合約醫療院所、67場社區定點接種，都會在當日公開揭露施打疫苗廠牌，133場校園巡迴接種也會於前一日通知學校疫苗廠牌，民眾可依意願選擇施打，或另擇期至合約院所施打。

流感疫苗 衛生局 新竹

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