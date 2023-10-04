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桃園年底升級YouBike2.0 導入電動輔助自行車

中央社／ 桃園4日電
桃園市長張善政今天說，公共自行車年底將陸續升級為YouBike2.0，並導入電動輔助自行車。聯合新聞網資料照／記者陳俊智攝影
桃園市長張善政今天說，公共自行車年底將陸續升級為YouBike2.0，並導入電動輔助自行車。聯合新聞網資料照／記者陳俊智攝影

桃園市長張善政今天說，公共自行車年底將陸續升級為YouBike2.0，並導入電動輔助自行車；交通局說，將採分區的半半拆轉方式，各站將同時有1.0及2.0系統，目標114年全數升級。

張善政主持市政會議時表示，桃園市自民國105年起推廣公共自行車租賃服務，截至今年8月底共有417站點、1萬345輛自行車上線，累計使用人次突破7200萬。

張善政指出，桃園市政府交通局已在9月完成公共自行車新系統升級招標作業，桃園市的公共自行車將陸續升級為YouBike2.0系統，預計12月底開始拆轉作業，同時將納入電動輔助自行車，以現有場站優先辦理。

交通局指出，由於YouBike1.0與YouBike2.0系統不相容，還車時車柱無法共用，因此將採分區的半半拆轉方式，每一場站將同時有1.0及2.0系統，增加民眾租借使用的便利性，電動輔助自行車車款（YouBike2.0E）則預計投放1590輛。

交通局指出，YouBike1.0預計在114年底全面退場、完成417處1.0場站系統升級，目標117年完成全市累計750場站。

自行車 YouBike

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