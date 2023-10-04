小犬來襲傳災情！ 國軍桃園總院強風吹路樹倒砸中轎車

小犬颱風來襲，桃園市今天風雨斷續不歇，龍潭區國軍桃園總醫院院區內1株樹木，今天上午不敵強風突然倒下，正好砸中停在一旁的一輛轎車，引發網友熱議，該醫院人員說，已聯絡龍潭警方通知車主，將會與車主協調賠償事宜。

小犬颱風正侵襲台灣，各地發出警戒，龍潭網友在臉書「我愛龍潭」粉絲交流園地PO出路樹倒塌砸車照片，「804災情…剛好好砸在停紅線車上…」引起網友討論，也有網友表示「那邊本來不能停車」。

國軍桃園總醫院發現後，通報警方幫忙通知車主處理，直到今天下午是否聯絡車主處理賠償事宜，詢問院方沒有回應。警方表示，小犬颱風來勢洶洶，可能會出現強風豪雨，民眾在颱風期間盡量不要出門，如果出外一定要注意個人或行車安全。