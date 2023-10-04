「嗨！營業中2」拍攝地涉濫墾還重播 立委要求開罰停播

時代力量立委陳椒華今天說，她在上周揭露實境節目「嗨！營業中2」涉嫌違法濫墾山林，然而該節目仍然在衛視中文台重播，持續放送違法現場的部分，國家傳播通訊委員會（NCC）應該研議開罰，阻止類似的不當節目企劃再犯，不良節目應該立即停播。

陳椒華上周揭露「嗨！營業中2」在苗栗造橋拍攝，涉嫌濫墾山林，苗栗縣政府對彭姓行為人裁罰4次，確認農地違規屬實，裁罰新台幣26萬元，陳椒華上午再度偕同苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉在立法院舉行記者會。

陳椒華指出，依據現行水土保持法，此案情節重大，已經達到可以移送法辦、追究刑責的程度，苗栗縣水保處僅一再罰鍰，不移送形同包庇，而對於負責人違反區域計畫法規定，苗栗縣政府再開罰24萬元，雖然看似重罰，但是根本是在譁眾取寵、打假球。

陳椒華說，根據內政部的說法，同一行為一事不二罰，這張罰單未來恐會遭訴願撤銷，所謂的重罰攏是假，只是掩飾怠惰瀆職的欺騙社會障眼法。

陳椒華質疑，有關餐廳違建的部分，苗栗縣政府勒令行為人申請補照，申請補照完成前停止供水、供電，然而違建蓋在農地上，並非丙建土地，無法符合農設容許，同時也無法補照，難道苗栗縣政府還要讓違建合法化，請縣長鍾東錦說清楚是否要求拆除違建。

陳椒華說，根據節目播出內容，營業模式是採用預約制，觀眾可打電話預約前往消費，餐廳是用上千元的套餐方式銷售，還有廠商冠名贊助、加購、業配等其他營利方式，顯示該節目與違建餐廳有營利之實，但是卻以「尚未對外營業」的話術規避。

陳椒華還說，藝人在節目中砍樹林開闢步道、在開墾的荒地鋪草皮種樹，全部都在播出內容呈現，三立電視100%投資的子公司「好看娛樂」跟業者是合作的共犯關係，業者跟製作單位不要互相卸責，敢靠違法賺取龐大的不法利得，應該就要敢做敢當。