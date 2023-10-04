桃園美人腿三坑茭白筍節來了 國慶連假來趣三坑遊
桃園市龍潭區三坑茭白筍秋天產季來了，市府農業局和龍潭區公所今天下午在三坑舉辦2023三坑茭白筍節記者會及評鑑大會，最後茭白筍評鑑由農民邱家光獲冠軍、張良松獲甜筍王，農業局長陳冠義說，三坑茭交筍全國有名，7.5公頃產出8.1萬台斤，品質好、口感脆甜、纖維細緻，茭白筍也是龍潭在茶之外最重要的產業。
今年三坑茭白筍節，市府打出「來趣三坑旅行」推廣三坑旅遊觀光及農特產品，預定本月7日在石管局大草坪辦理龍潭區三坑水鄉茭白筍節活動，推出一系列茭白筍農產各項體驗活動，由市長張善政頒發茭白筍評鑑優勝得主，今年三坑茭白筍評鑑前三名，分別是冠軍邱家洸、亞軍李廖財、季軍張善慶，張良松獲甜筍王。
陳冠義表示，茭白筍是龍潭三坑重要農產，茭白筍種植面植總共18公頃，其中三坑茭白筍種植面積7.5公頃，總產量高達8.1萬台斤，每年9月底、10月初茭白筍季節大出，尤其三坑茭白筍品質和甜度好，口感脆甜，細長稱為「美人腿」，茭白筍節有茭白筍農產體驗，遊程內容包括三坑美人茭採摘、佳安十一份鐵馬講古行及三林食農茶鄉旅行、活魚料理教室，參與民眾可採摘新鮮茭白筍，認識三坑產業資源及人文美景。
本月7日石管局大草坪辦理三坑茭白筍節活動會場，將舉辦草地音樂會、尊巴舞帶動跳、茭白筍剝殼比賽，還有農民市集攤位，可免費兌換茭白筍一份，陳冠義與客家局長林昭賢、龍潭區長黃世琪、議員徐玉樹邀請民眾國慶連假來三坑水鄉旅行走走。
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