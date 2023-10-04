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流感疫苗廠牌詢問度高 桃園：即日起接種前告知

中央社／ 桃園4日電

桃園衛生局今天表示，流感疫苗已從2日起分階段施打，即日起會在校園接種前1天、合約醫療院所接種當天告知疫苗廠牌，以便家長、民眾選擇。

衛生局發布新聞稿指出，歷年來流感疫苗均由中央統籌採購及配送，今年中央採購4種廠牌公費流感疫苗，桃園市開打2天來已有逾2.3萬人接種疫苗，且有不少民眾對疫苗廠牌詢問度高。

衛生局表示，為讓民眾可於充分得知疫苗資訊後依自身意願接種疫苗，即日起於校園接種前1天告知學校疫苗廠牌，以便家長選擇在校集中接種，如因個別情況未於校園接種，可自行攜帶補種通知單至合約醫療院所接種。

衛生局也說，針對13區衛生所及各合約醫療院所，則於開診當天提供流感疫苗廠牌資訊；依據疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，請家長留意。

流感疫苗 衛生局 桃園

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