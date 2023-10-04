流感疫苗廠牌詢問度高 桃園：即日起接種前告知
桃園市衛生局今天表示，流感疫苗已從2日起分階段施打，即日起會在校園接種前1天、合約醫療院所接種當天告知疫苗廠牌，以便家長、民眾選擇。
衛生局發布新聞稿指出，歷年來流感疫苗均由中央統籌採購及配送，今年中央採購4種廠牌公費流感疫苗，桃園市開打2天來已有逾2.3萬人接種疫苗，且有不少民眾對疫苗廠牌詢問度高。
衛生局表示，為讓民眾可於充分得知疫苗資訊後依自身意願接種疫苗，即日起於校園接種前1天告知學校疫苗廠牌，以便家長選擇在校集中接種，如因個別情況未於校園接種，可自行攜帶補種通知單至合約醫療院所接種。
衛生局也說，針對13區衛生所及各合約醫療院所，則於開診當天提供流感疫苗廠牌資訊；依據疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗，請家長留意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言