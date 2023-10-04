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苗栗住宿率破6成 水漾明湖健走、三義藝文活動等你來！

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
明德水庫於國慶連假有豐富的環湖健行等主題活動及闖關遊戲，非常適合全家大小安排4日遊，詳細活動參與訊息請至苗栗文化觀光局官方網站、苗栗文化觀光旅遊網查詢。圖／苗栗縣政府提供
明德水庫於國慶連假有豐富的環湖健行等主題活動及闖關遊戲，非常適合全家大小安排4日遊，詳細活動參與訊息請至苗栗文化觀光局官方網站、苗栗文化觀光旅遊網查詢。圖／苗栗縣政府提供

雙十國慶連假即將到來，依據交通部觀光局最新統計，苗栗縣訂房住宿率目前已突破6成，為全台排名第三，縣府文化觀光局也再強打一波行銷苗栗觀光旅遊的機會並表示，連假期間於頭屋明德水庫安排有健走、立槳及獨木舟體驗，三義也有木雕藝術節，活動豐富多元，以民眾訂房習慣觀察，預期這幾天住宿率將持續攀升，歡迎大眾來苗栗走玩。

縣府文化觀光局表示，明德水庫國慶連假主題活動，於10月7日下午2點至晚上8點將辦客家擂茶DIY及市集、現場演出，8日上午辦環湖健行，讓遊客沿日新島、大壩等區域環湖一周，飽覽湖畔風光，並有闖關遊戲，報名網址：https://reurl.cc/QZXRxb。

10月9、10日上午8點至下午2點在海棠島辦水陸域活動，體驗SUP立槳、欣賞明德水庫秋日景色，另外現場也將有動力彈跳設施，可欣賞湖畔風光並模擬跳島樂趣，報名網址

另外，三義木雕藝術節則於10月7日到10日在木雕博物館廣場展開，包含木雕大師主題現場創作、假日藝文表演、木質部落市集、親子木藝DIY、車製文昌筆、減法藝術―陶土切削體驗等活動；在神雕村街道有大刀闊斧的「冰雕與電鋸」；水美藝術商圈有：竹編手作體驗、木工學堂、街頭藝人、打卡活動等相關藝文活動，詳情請見活動官網

縣府文觀局表示，連假期間，縣府分別在明德水庫、三義木雕曼城辦理運動健體、藝文活動，非常適合全家大小安排4日遊，詳細活動參與訊息請至苗栗文化觀光局官方網站、苗栗文化觀光旅遊網查詢。

明德水庫於國慶連假有豐富的環湖健行等主題活動及闖關遊戲，歡迎大家報名參加。圖／苗栗縣政府提供
明德水庫於國慶連假有豐富的環湖健行等主題活動及闖關遊戲，歡迎大家報名參加。圖／苗栗縣政府提供

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