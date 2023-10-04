工務處長涉貪損形象 竹縣局處首長齊聚研擬廉政作為

新竹縣政府今天召開112年度廉政會報，先前因爆出工務處前處長江良淵疑似收賄案，新竹縣長楊文科特別指示局處首長需出席參加，會中也針對多項業務專案稽核結果提出興革建議，並研擬相關廉政作為。楊文科強調，大家都知道風吹草偃的意思，希望主管帶頭以身作則，要求同仁推動各項業務時，切記依法行政。

本次廉政會報由楊文科主持、秘書長陳季媛及各局處首長均出席，世新大學行政管理學系教授葉一璋、玄奘大學法律學系副教授陳惠美及建德法律事務所律師陳恩民等外聘委員也出席參加，與各單位主管集思廣益多元交流。

新竹縣政府政風處指出，本次會議主要針對多項業務專案稽核結果提出興革建議，對於採購流程中可能發生的錯誤態樣，訂定多項規管措施，提供各單位參考，同時針對高風險業務且媒體關注案件，研擬相關廉政作為，希望透過廉政會報機制，加強採購案及各項業務流程公開透明度，降低貪瀆不法可能。

葉一璋表示，過去參與公部門所辦理透明晶質相關獎項，許多得獎單位都是一般所認為的高風險單位，如環保、工務等，透過風險事件的持續檢視改進，轉化成機關業務亮點。

陳恩民除分享自身經驗外，亦強調公務員依法行政的重要性，提醒公務人員應自我要求及自我保護，瞭解相關法令後才能避免誤觸法網；陳惠美則建議將各項業務的流程及相關紀錄適度公開於機關網站，透過行政程序透明化及外部監督力量，產生防弊作用。

楊文科說，廉政是系統性的工程，需要綜合性的策略，不是一個單位就能達成，希望各局處通力合作，一定可以做得更好，他也肯定縣府各局處主管都很認真做事。

楊文科表示，因縣府先前剛發生同仁疑涉不法事件，雖然案件已進入偵查階段，不便對外說明，但已對機關造成負面的影響，藉由廉政會報，各局處主管共同重視參與，如同論語所說的「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃」，希望主管帶頭以身作則。