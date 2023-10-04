視察竹縣台68線延伸工程 交通部長王國材允諾補助17億

交通部長王國材及立法院交通委員會今天至大新竹考察交通問題，第一站來到新竹縣，針對台68線接東峰路新闢工程進行討論，雖主線已有共識，但針對支線部分地方仍有不同意見，王國材也當場允諾，會支持整體工程82%經費約17億元，至於支線細部計畫，再請新竹縣政府按照程序來申請交通部生活圈補助。

新竹縣政府報告，台68線接竹東東峰路新闢工程主線，起於竹東大橋東側，沿上坪溪右岸往南，闢建橋梁跨田寮坑排水後，利用既有堤後道路（田洋街56巷）拓寬，以高架跨越上坪溪，終點銜接122線與竹39線路口。全長2.935公里，高架段二處，長度分別為145公尺及285公尺。

延伸線則是銜接主線里程2公里560公尺處，利用既有堤後道路拓寬改善；往南至軟橋地區與122線平面銜接，全長1.35公里，高架段一處，長度120公尺。

議員林昭錡、楊昌德當場陳情，希望延伸線能進到軟橋社區22.5公里，分散台68的車流，主線也要延伸到縣道122，超過軟橋社區呈L型連結，避免車流塞在軟橋社區，也還給當地居民日常寧靜。

立委王婉諭也提出，上、下台68線終點塞車問題不該被忽視，過去規畫匝道只有單向從橫山端過來，但竹東端上台68只要遇到雨天、假日就塞車，應規畫台68線雙側竹東、橫山雙向上、下交流道匝道工程，才能解決居民不只假日，連平日上下班都會面臨到的塞車困境。

王國材表示，台68竹東端接台3線，往五峰的遊客都會走縣道122，造成假日非常壅塞，9位立法委員包括新竹縣政府都提出台68延伸計畫，分散縣道122車流，至於今天還有民代提出主線和支線的計畫，也請新竹縣政府按照程序來申請生活圈補助，交通部會給予支持。

王國材也說，另外包括王婉諭提到的台68增設2匝道，「如果要上台68尾端，就直接上，不用再走台三線」，這部分會請公路總局和新竹縣政府討論，確定以後工程由公路總局來處理，這計畫對地方觀光發展非常重要，交通部都會給予支持。

林思銘表示，這計畫延宕將近20年之久，主線規畫初步都有共識，希望交通部盡快給予經費支持，整個規劃將近16億，包含延伸線5億，共21億，部長也答應用交通部生活圈經費補助82%，約提供17億經費，今天希望能夠定案，盡快紓解五峰、竹東的交通問題。

立委邱顯智也說，全台灣少子化，但新竹縣人口不減反增，交通意外、交通壅塞問題都非常嚴重，也因新竹縣非六都，經費匱乏，希望交通部大力支持新竹縣市交通改善計畫。