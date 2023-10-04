國慶連假出遊 桃園警估人車潮集中大溪及台7線

桃園市警察局今天表示，7至10日的國慶連假，預估出遊人車潮將多於中秋連假，且集中在大溪區及台7線沿線風景區，警方已訂頒疏導計畫，呼籲民眾提早規劃行程避開易壅塞路段。

桃園市警察局交通警察大隊發布新聞稿表示，警方研判國慶連假天數較長，且民眾多已利用中秋節返鄉，這次連假的人潮及車潮將集中在大溪老街、石門水庫及台7線沿線風景區，參考以往連假經驗，下午時段風景區周邊主要道路壅塞情形明顯，警方籲請用路人多利用替代道路。

在國道疏運部分，交通警察大隊將配合高速公路局執行管制措施，7日上午6時至12時，國道1號的桃園、內壢、中壢、幼獅、楊梅交流道，以及國道3號大溪、龍潭、高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制；7日上午5時至12時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

交通警察大隊指出，「2023世界客家博覽會」各場館在國慶連假期間持續展出，呼籲遊客出門前先確認活動停車及交通管制等資訊，另外各百貨公司及購物中心週年慶活動已開跑，建議利用大眾運輸工具前往，警方將針對嚴重影響交通的排隊車輛加強管制疏導。