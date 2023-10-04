流感疫苗廠牌爭議 竹市今宣布公開揭示廠牌

今年公費流感疫苗昨天起開打，包含長輩、幼童、校園及醫事防疫等，均為第一階段接種對象。新竹市衛生局表示，今年流感疫苗廠牌有4種，近日市府接獲不少民眾反映想知道疫苗廠牌，為使疫苗施打資訊透明，保障民眾知的權利，即日起需公開揭示廠牌，校園疫苗則於施打前一日通知校園施打廠牌，尊重民眾施打意願。

依據衛生福利部疾病管制署提供資料顯示，今年度採購的4家四價流感疫苗都通過食藥署審查，且經我國執行第三期臨床試驗，確認品質、安全以及有效性。

新竹市衛生局局長陳厚全指出，這兩日仍有不少民眾關心施打疫苗廠牌，為保障民眾對於所施打疫苗應有知的權利，施打前均會先告知民眾疫苗廠牌，並尊重民眾施打意願。10月6日校園疫苗開打也將於施打前一日通知校園施打廠牌，以便家長選擇在校集中接種或持補接種單自行至合約院所接種。自疫苗開打，民眾踴躍參與，所有的疫苗都是衛福部核可的疫苗，新竹市也依照中央分配進行疫苗施打，請民眾放心並及早施打，以確保健康。

衛生局說明，市長高虹安順應民意，即日起需公開揭示廠牌，今年提供72家醫療院所衛生所、65場社區定點接種，皆於當日公開揭露施打疫苗廠牌，61場校園巡迴接種也會於前一日通知學校，民眾可依意願選擇施打，或另擇期至合約院所施打。衛生局呼籲，因目前流感疫情嚴峻，符合對象的民眾應盡速完成接種流感疫苗。