桃園升旗典禮送小禮物 3千名額秒殺再開最後5百名

桃園市政府今年擴大舉辦國慶活動，10月10日市府前廣場升旗典禮活動開放3千人報名參加，名額瞬間秒殺，市長張善政今天上午在市政會議宣布加開500個名額，「登記完了就真的沒有了」；升旗典禮加開名額預計明天上午8時開放線上報名，報名成功者，升旗當天可領取手持小國旗和精美杯袋。

張善政表示，桃園今年國慶與往年有所不同，可以看到許多國旗飄揚，非常高興今年可以擴大舉辦活動，也很高興市民對國慶升旗典禮響應熱烈，可見大家心裡對於國慶與國旗有一份感情存在，實屬難得。

桃園市政府進一步表示，10月10日升旗典禮由職棒球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人，活動另有新興高中樂旗隊、儀隊與啦啦隊精彩演出，但由於市府前廣場腹地有限，因此最多只開放3500人參加，期待眾人一起揮舞國旗、旗海飄揚的景象，讓國慶的光榮感在桃園重現。（報名網址）