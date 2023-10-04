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憂打高端流感疫苗 桃園市長張善政宣布公開廠牌資訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長張善政今天宣布接種前一天公布公費疫苗接種廠牌，讓民眾自行決定接種與否。圖／桃園市衛生局提供
桃園市長張善政今天宣布接種前一天公布公費疫苗接種廠牌，讓民眾自行決定接種與否。圖／桃園市衛生局提供

衛福部疾管署提供的公費流感疫苗本周開打，由於疫苗廠牌包含高端，而公費疫苗又不能指定挑選，引發部分民眾憂慮，出現「拒打」現象。桃園市長張善政今天在市政會議宣布，即日起，會在民眾接種前一天告知使用廠牌，讓民眾決定接種與否。

張善政表示，衛福部採購了4家藥廠流感疫苗，近幾天，民眾對於疫苗的廠牌都很關心，希望能打特定廠牌疫苗，所以市府決定從今天開始，在接種前一天提前告知使用廠牌，讓民眾自行決定接種與否，不會讓民眾等到要接種的前一刻才知道自己要接種的是什麼廠牌疫苗。

桃園市政府衛生局進一步說明，歷年流感疫苗均由中央統籌採購及配送，今年中央採購4種廠牌，桃園本月2日開打至今已逾2.3萬人接種，考量近2日民眾對疫苗廠牌詢問度高，即日起，校園接種前一天會通知學校，由學校專達學生家長，13區衛生所及合約醫療院所則於開診當天提供廠牌資訊。

衛生局也提醒，依據疫苗適應年齡，3歲以下幼兒僅適用「賽諾菲」或「東洋」流感疫苗。另外，桃園市同時有提供65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，1958年以前出生（原住民1968年以前）的桃園市民，如尚未接種肺炎鏈球菌疫苗請儘速接種，以獲得雙重防護，提升呼吸道疾病免疫力。

桃園市長張善政今天宣布接種前一天公布公費疫苗接種廠牌，讓民眾自行決定接種與否。圖／桃園市衛生局提供
桃園市長張善政今天宣布接種前一天公布公費疫苗接種廠牌，讓民眾自行決定接種與否。圖／桃園市衛生局提供

流感疫苗 衛生局 張善政

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