台南公費流感疫苗開打 還可一同接種肺炎鏈球菌疫苗

每年的秋冬是流感好發季節，台南市衛生局統計今年前9個月，全市流感併發重症共65例，面對來勢洶洶的流感病毒，可透過接種疫苗以提高保護力，避免流感重症的發生。台南市已開始已開始接種流感疫苗，符合公費接種資格的民眾請把握機會。

台南市衛生局表示，符合公費資格的對象第一階段於10月2日起接種，資格為65歲以上的長者、6個月至3歲的嬰幼兒、醫事人員等；第2階段於11月1日起施打，資格為50至64歲無高風險慢性病的成人，請盡快至南市市合約院所及37區衛生所接種疫苗。

除了流感疫苗外，年滿65歲符合接種條件，可以一同接種肺炎鏈球菌疫苗，完善長者保護力。另外長者肺炎鏈球菌於今年修正接種規則分3階段開打，若有疑問請洽37區衛生所查詢。

衛生局提醒，面對病毒，不只接種疫苗，更要注意個人衛生習慣，生病不上班不上課，勤洗手、戴口罩，為自己健康多設一道防護線，防疫做的好，病毒不侵擾！