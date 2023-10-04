新竹棒球場擬全場換土 明年恐難開賽

新竹市立棒球場因工程缺失封閉1年多，市府昨赴議會專案報告時表示，擬採「全場換土」方案改善，預估經費4100至6200萬，連同行政程序加施工，需12到13個月才能完成。市長高虹安曾允諾力拚明年賽事開打，議員質疑這形同承諾跳票，為何不用更快速的切溝填沙方案，並憂心地下室承重、原廠商施作能力等，呼籲專業第三方現場確認後再施作。

工務處長曾嘉文昨報告時指出，美國大聯盟專家場勘後提出3項改善方案，包括「全場換土」、「置換人工草皮」和「區域切溝填沙」，市府與工程體檢會討論，認為應以球員、結構安全及排水功能為首要目標，不考慮「區域切溝填沙」工法。

曾嘉文說，「全場換土」不含進口土、沙運輸費，預估經費4100萬至6200萬元，施工要9個月，整體約需12到13個月。至於「置換人工草皮」約5400萬至6700萬元，施工4個月、整體需時14到19個月。

市府分析，為確保球員安全、球場整體性能，兼顧啟用期程，短期來說，以「全場換土」採天然草皮為最佳方案；後續移交給廠商，考量球場未來營運生命周期，可將人工草坪納入可行性評估，作為未來場地更新的選擇。

綠黨市議員劉崇顯質詢時說，今年世界棒球經典賽熱身賽在台中洲際棒球場舉行，場地即採切溝填沙方案改善，「為何新竹不行？」無黨籍議員田雅芳指出，棒球場的土壤級配、紅土成分皆有問題，但仍由同一廠商施作、監造廠商監工，擔心再次浪費人民納稅錢。

曾嘉文說，兩座棒球場條件不同，新竹棒球場表層透水不良，易有堅硬結塊，為兼顧安全，決定表層與中層土壤都翻掉重做。

至於議員憂心停車場的承重問題，曾嘉文指出，2020年核定的預算書圖為30公分覆土，但球場中央最深處達65公分，超出原先設計，已請承包商配合的簽證結構技師重算，確保球場安全。後續改善一定會用最高規格標準檢視，也有第三方公正單位台灣省土木技師公會全面檢核施工品質。