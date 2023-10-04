棒球場土壤送美遭疑黑箱 竹市府：依專家建議改善

民進黨新竹市議員劉康彥質疑，新竹市府5月底對新竹棒球場採樣土壤送美國，檢測結果卻黑箱。竹市府表示，7月由美國廠務專家來台進行專業檢測，市府依建議討論並改善。

新竹市議會第11屆第6次臨時會今天進行「新竹市立棒球場改善進度」專案報告，由新竹市府工務處長曾嘉文簡報，內容包括美國職棒大聯盟指定場務單位BrightView分析報告摘要，以及新竹棒球場工程體檢會決議取消「切溝填沙」改善方案，採全場換土種天然草皮或置換人工草皮。

劉康彥向中央社記者表示，專案報告後，他向市府追問今年5月底市府採樣的7包土壤檢測結果，竟得到「檢測數據有保密條款」、「不對外公開」答覆，直批「簡直是荒唐、鬧劇一場」。

劉康彥表示，市府既然已公布7月BrightView來台的檢測結果，為何5月採樣的土壤卻黑箱不公開，質疑「新竹市長高虹安所謂公開透明的標準，究竟為何？」

劉康彥說，此外，根據採購法「得標廠商應自行履行工程、勞務契約，不得轉包」，但無論是土壤檢測或後續相關報告都是由BrightView執行，新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案明明是由悍創運動行銷公司取得，為何標案的主要部分可轉包，明顯涉違採購法。

新竹市政府表示，今年5月BrightView願意提供相關專業協助，當時市府僅採樣表層20公分土壤送美方檢測，但市府認為球場改善需有土壤檢測、排水檢測、改善建議等，故6月開辦標案，由專家來台進行更專業的檢測，市府依相關建議進行討論與改善。

關於劉康彥質疑標案違反採購法，市府回應，皆依相關法規進行，無違法。

新竹市府5月底對新竹棒球場開挖，市府當時稱將土壤送美檢驗。市府6月公開招標，7月將新竹棒球場改善專業諮詢及檢測服務案決標給悍創居中協助處理。場務專家歐森（Chad Olsen）7月13日檢測與評估新竹市立棒球場。