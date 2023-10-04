聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東外五里人口大增 立委憂教育資源不足

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
新竹縣竹東鎮二重里人口成長快速，以1萬5千人口位居竹東第一大里。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣竹東鎮二重里人口成長快速，以1萬5千人口位居竹東第一大里。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉寶座，但人口增長最快區域仍為外五里地區，根據實價登錄，竹東大樓平均單價今年已站上2字頭，超越草屯。

根據內政部統計，竹東鎮9月人口相較前一個月稍微下跌，為9萬6980人，草屯鎮人口同樣下跌，但幅度較小，9月人口9萬6987人，以7人之差再度超車竹東。

不過根據實價登錄統計，竹東房價已站上平均每坪20萬元，雖與草屯相比整體平均房價相去不大，若單獨拉開大樓房價對比，竹東近一年大樓房價平均單價已到每坪23萬，比草屯每坪17萬高上逾3成，竹東僅透天物件漲不動，仍維持疫情前水準。

竹東人口及房價上漲最快的外五里地區，幾乎填補了市區減少人口，但立委林思銘點出外五里教育資源卻成一大難題，區內雖有竹中國小、二重國小，卻僅有一所二重國中，林呼籲增設完全中學。

竹東鎮長郭遠彰回應，竹東鎮升格竹東市，是鎮公所持續努力的目標，鎮公所會持續著重建設，努力和鎮民代表會緊密合作，完善竹東的公共建設及社會福利。

縣府教育局說，二重國中現有校地面積為14772平方公尺，擴建所租用土地面積為3694平方公尺，擴建後校地總面積18466平方公尺；增加高中量體部分需俟科學園區三期計畫經內政部核定通過，取得都市計畫內學校用地（7公頃），並爭取中央經費補助後再行規劃辦理後續評估相關事宜。

內政部 疫情

延伸閱讀

影／賴清德高雄造勢 籲讓民進黨下一屆立委過半繼續造艦

高雄消防人力吃緊 基層嘆10年補充人力緩不濟急

高雄消防服務人口比六都最末 藍營籲提升比例、智慧救災

台中人口前八月大增2.5萬人 這兩區主力購屋族成長最多

相關新聞

新竹棒球場擬全場換土 明年恐難開賽

新竹市立棒球場因工程缺失封閉1年多，市府昨赴議會專案報告時表示，擬採「全場換土」方案改善，預估經費4100至6200萬，...

桃捷轉虧為盈 張善政宣布加薪

桃園捷運公司今年運量超過疫情前水準，財務也終於轉虧為盈，市長張善政昨天下午到桃捷勉勵新進員工，當場宣布加薪4至5％，現場...

世客博世界館未來用途 桃市拍板轉型科技圖書館

2023世界客家博覽會本月15日即將閉幕，桃園市長張善政與立委魯明哲、議長邱奕勝昨會勘世界館，張善政當場決定，未來挑高的...

議員爆親仁段都更疑雲 竹市府：環評尚未過

民進黨新竹市議員曾資程前天發文質疑親仁段都更案環評初審「硬過」，認為市民陳情交通問題猶如被判死刑。新竹市環保局昨說明，環...

公務員上班喝酒 鍾東錦：依規懲處

苗栗縣議員陳光軒前天下午在縣立體育場目睹一名員工在場外喝1罐啤酒「消暑」，質疑「縣府螺絲真的很鬆」，縣長鍾東錦昨表示，將...

竹東外五里人口大增 立委憂教育資源不足

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉寶座，但人口增長最快區域仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。