竹東外五里人口大增 立委憂教育資源不足

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉寶座，但人口增長最快區域仍為外五里地區，根據實價登錄，竹東大樓平均單價今年已站上2字頭，超越草屯。

根據內政部統計，竹東鎮9月人口相較前一個月稍微下跌，為9萬6980人，草屯鎮人口同樣下跌，但幅度較小，9月人口9萬6987人，以7人之差再度超車竹東。

不過根據實價登錄統計，竹東房價已站上平均每坪20萬元，雖與草屯相比整體平均房價相去不大，若單獨拉開大樓房價對比，竹東近一年大樓房價平均單價已到每坪23萬，比草屯每坪17萬高上逾3成，竹東僅透天物件漲不動，仍維持疫情前水準。

竹東人口及房價上漲最快的外五里地區，幾乎填補了市區減少人口，但立委林思銘點出外五里教育資源卻成一大難題，區內雖有竹中國小、二重國小，卻僅有一所二重國中，林呼籲增設完全中學。

竹東鎮長郭遠彰回應，竹東鎮升格竹東市，是鎮公所持續努力的目標，鎮公所會持續著重建設，努力和鎮民代表會緊密合作，完善竹東的公共建設及社會福利。

縣府教育局說，二重國中現有校地面積為14772平方公尺，擴建所租用土地面積為3694平方公尺，擴建後校地總面積18466平方公尺；增加高中量體部分需俟科學園區三期計畫經內政部核定通過，取得都市計畫內學校用地（7公頃），並爭取中央經費補助後再行規劃辦理後續評估相關事宜。