聽新聞
test
0:00 / 0:00

公務員上班喝酒 鍾東錦：依規懲處

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府一名員工前天下午3點多在體育場外喝啤酒，縣議員陳光軒當場目睹。圖／陳光軒提供
苗栗縣政府一名員工前天下午3點多在體育場外喝啤酒，縣議員陳光軒當場目睹。圖／陳光軒提供

苗栗縣議員陳光軒前天下午在縣立體育場目睹一名員工在場外喝1罐啤酒「消暑」，質疑「縣府螺絲真的很鬆」，縣長鍾東錦昨表示，將依規定懲處。該員工也回應，讓長官及縣政府蒙羞，受懲處應該的。

苗栗縣青年事務委員會有委員上周反映體育場身心障礙廁所不友善，陳光軒前天下午3點多前往了解，一下車就看到一名男子坐在場外樓梯喝啤酒，看來不像是運動民眾，且喝完就走進辦公室，經確認是縣府員工，陳認為「沒有最扯，只有更扯」。

陳光軒說，鍾東錦才在臉書PO文，提醒員工「中秋連假即將結束，但公家機關上緊發條的考驗才正要開始」，沒想到連假後第一天就發生上班時間喝酒狀況。

這名員工也在陳光軒的臉書回應「我是那顆鬆脫的螺絲，謝謝議員指教」，他躲到體育場外面偷偷喝酒的行為，讓長官及縣政府蒙羞，受懲處應該的，現場為什麼只有他一個人穿內衣，因為他做的是流汗的工作，做得差不多了，累了，休息一下，對自己太好了。

縣府教育處指出，同仁行為有損公務機關形象，將提報公務人員考績委員會進行懲處；身障廁所開放對身障選手不友善部分，請體育場盤點盡速改善，提供更優質環境。

鍾東錦表示，該名同仁前天工作流了許多汗，休息喝了1罐啤酒，行為可議，縣府將依規定懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

體育 鍾東錦 廁所

延伸閱讀

第2套消防衣配發百分百 苗消：持續編列經費汰購

苗體育場員工上班喝酒被議員目睹 鍾東錦：依規定懲處

苗栗雙十國慶首辦升旗典禮 鍾東錦：不要忘了中華民國

中秋連假即將結束 鍾東錦：上緊發條考驗才正要開始

相關新聞

新竹棒球場實際覆土最深65公分 比原先承重設計超出35公分

新竹市議會今天臨時會安排市府工務處報告「新竹市立棒球場改善進度」專案，不少議員關注棒球場地下停車場承重是否能負荷後續改善...

桃捷今年終於轉虧為盈！張善政宣布加薪逾4％ 員工歡呼

桃園捷運基層員工薪資不如雙北，民代曾呼籲應比照今年軍公教調薪4%，今年桃捷運量超過疫情前水準，終於轉虧為盈。市長張善政今...

公務員上班喝酒 鍾東錦：依規懲處

苗栗縣議員陳光軒前天下午在縣立體育場目睹一名員工在場外喝1罐啤酒「消暑」，質疑「縣府螺絲真的很鬆」，縣長鍾東錦昨表示，將...

竹東外五里人口大增 立委憂教育資源不足

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉寶座，但人口增長最快區域仍...

竹市秋季校園徵才首場明天清大登場 釋7000職缺

新竹市秋季校園徵才博覽會活動開跑，竹市府今天指出，首場明天將在國立清華大學登場，邀集逾50家廠商共襄盛舉，總計提供逾70...

反龍科自救會明到竹科抗議 陳淑珠急趕回台盼展現誠意

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫爭議延燒，反龍科第三期擴建案自救會決定明天上午到竹科管理局抗議，要求撤回龍科擴建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。