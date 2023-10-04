公務員上班喝酒 鍾東錦：依規懲處

苗栗縣議員陳光軒前天下午在縣立體育場目睹一名員工在場外喝1罐啤酒「消暑」，質疑「縣府螺絲真的很鬆」，縣長鍾東錦昨表示，將依規定懲處。該員工也回應，讓長官及縣政府蒙羞，受懲處應該的。

苗栗縣青年事務委員會有委員上周反映體育場身心障礙廁所不友善，陳光軒前天下午3點多前往了解，一下車就看到一名男子坐在場外樓梯喝啤酒，看來不像是運動民眾，且喝完就走進辦公室，經確認是縣府員工，陳認為「沒有最扯，只有更扯」。

陳光軒說，鍾東錦才在臉書PO文，提醒員工「中秋連假即將結束，但公家機關上緊發條的考驗才正要開始」，沒想到連假後第一天就發生上班時間喝酒狀況。

這名員工也在陳光軒的臉書回應「我是那顆鬆脫的螺絲，謝謝議員指教」，他躲到體育場外面偷偷喝酒的行為，讓長官及縣政府蒙羞，受懲處應該的，現場為什麼只有他一個人穿內衣，因為他做的是流汗的工作，做得差不多了，累了，休息一下，對自己太好了。

縣府教育處指出，同仁行為有損公務機關形象，將提報公務人員考績委員會進行懲處；身障廁所開放對身障選手不友善部分，請體育場盤點盡速改善，提供更優質環境。

鍾東錦表示，該名同仁前天工作流了許多汗，休息喝了1罐啤酒，行為可議，縣府將依規定懲處。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康