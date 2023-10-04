議員爆親仁段都更疑雲 竹市府：環評尚未過

民進黨新竹市議員曾資程前天發文質疑親仁段都更案環評初審「硬過」，認為市民陳情交通問題猶如被判死刑。新竹市環保局昨說明，環評初審小組召開3次會議釐清及收斂相關議題，車道出入口規畫調整設置至世界街等，並無所謂快速審查，並強調目前環評尚未通過，市府皆尊重委員專業。

曾資程說，該案環評部分，依據今年8月1日第三次專案初審會議紀錄，提及環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，建議無需進行二階環境影響評估；「未來要新蓋的626戶住戶，車輛出入口設置在仁愛街80巷內，距離只有短短6公尺的單行道，交通流量足以負荷嗎？」

針對親仁段二小段12地號等59筆土地都市更新事業計畫案環境影響說明書的審查程序及開發單位交通規畫，環保局說，環評才剛結束小組初審，後續尚須送環評大會審查，才能再進行都更審議，並無所謂快速審查，一切按程序、依規確實辦理。

市府說，開發單位已於第三次初審會議將重建區段車道出入口規畫調整設置至世界街，為「雙向車道」，沒有會車問題，並改善原本將車道出入口設於單行道的情況，提升行車效率。

都發處指出，該案2017年由地主新竹縣政府報核在案，是經監察院列管都更案件，「市府每半年須向監察院報告辦理內容及其進度」，後續待完成環評大會審查後再進行都更審議，市府公務人員依法行政，一步步嚴謹進行各項程序，以維護民眾權益。