桃捷轉虧為盈 張善政宣布加薪

桃園捷運公司今年運量超過疫情前水準，財務也終於轉虧為盈，市長張善政昨天下午到桃捷勉勵新進員工，當場宣布加薪4至5％，現場一片拍手歡呼。不過，議員提醒桃捷仍有高額負債等財務壓力，仍須持續強化通勤能量；桃捷表示，將持續提升運量、增加商業收入，確保財務穩健。

基北北桃1200通勤月票今年7月上路後，機捷搭乘人數直線上升，9月每日平均搭車人次破10萬，比疫前大幅增長。桃捷統計，7月起已轉虧為盈，預估今年至少有約8000萬元盈餘。

為紓解人手不足，桃捷今年二度招募人力。張善政表示，隨疫情趨緩，過去半年機捷乘客人數不斷增加，反觀目前桃園機場旅客人數還沒恢復，代表機捷不再只依靠機場旅客，是非常好的現象，TPASS基北北桃、桃竹苗月票上路，對提振乘客人數也很有幫助。

張善政說，過去因票價高加上疫情，桃捷財務一直沒打平，所幸近半年已轉虧為盈，這個趨勢只會越來越好；他也批准桃捷員工明年全面調薪4％，針對司機員、站務員、技術員、票務員、助理專員、助理工程員、行控資訊員等基層更加薪5%；雖無法1年內調到跟雙北一樣水準，但以目前調薪速度和財務成長，樂觀預估2年內就可追上雙北。

議員劉勝全曾呼籲桃捷比照今年軍公教調薪4%，他和議員張桂綿昨都表示，人才是捷運公司最大資產，桃捷薪資結構不如北捷或其他鐵道業，又面臨異業挖角壓力，提高薪資留才是當務之急，這次加薪相信有助提升員工向心力。

議員牛煦庭說，桃捷大方留住好人才，提升服務品質是正確方向，但真正的財務壓力來自未來的折舊攤提，目前因中央、地方的權利義務歸屬還在協調，期待有好結果；眼下能做的，除了持續增班，就是繼續強化聯外交通配套，進一步鞏固通勤運量。

桃捷到今年8月累計虧損36.67億元，去年向銀行借款8.32億，桃捷總經理莊英震昨表示，本來規畫2025年損益兩平，2029年借款還清，現在運量大增，今年桃捷也已還款約2億3500萬，還款計畫應可提前、加快完成，當然桃捷收入不能只靠票收，包括廣告、店鋪等商業空間也要拓展，今年桃捷增加許多墩柱廣告，綠線雖未營運，但桃捷也向市府爭取沿線墩柱增加廣告，盼雙管齊下增加商業收入。