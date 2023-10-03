新竹棒球場實際覆土最深65公分 比原先承重設計超出35公分

新竹市議會今天臨時會安排市府工務處報告「新竹市立棒球場改善進度」專案，不少議員關注棒球場地下停車場承重是否能負荷後續改善方案？工務處說明，新竹棒球場結構承重設計為30公分覆土，然球場中央最深處為65公分覆土，實際覆土深度超出原先設計為事實，目前經目視結構無虞，後續會請結構技師重算確保安全。

市府工務處長曾嘉文今天赴議會報告包括棒球場改善工程大事記、BrightView分析報告摘要、第4次體檢會討論評估及改善方案選擇與建議等方向進行簡報，並說明為確保球員安全、球場整體性能，同時兼顧程序及啟用期程，市府建議短期以方案一（全面更換土壤級配及天然草皮）為球場啟用的方案。

議會臨時會質詢時間，包括國民黨議員張祖琰、時代力量議員林彥甫等人都提及新竹棒球場下方有座地下停車場，也因此停車場上方有承重限制，憂心覆土厚度有限，加上排水若要改回從高腳落水頭改為魚骨式排水系統，停車場結構安全是否無虞。

工務處指出，新竹棒球場結構承重設計為30公分覆土，此為2020年核定的預算書圖，然實際上球場中央最深處為65公分覆土，覆土深度超出原先設計，近期工作會議已請承包商提出相關說明，並請承包商配合的簽證結構技師進行重算，以確保球場安全。

曾嘉文也說，地下停車場為採用無梁版工法，與曾發生過崩塌意外的桃園市平鎮區文化公園地下停車場工程相同，不過該停車場意外主因與結構計算有誤有關，但當時市府仍有重新檢核停車場結構確認，目前使用逾1年，目視檢測地下室結構體沒有問題。

至於球場排水系統，工務處也請承包商提供現場落水頭的排水速率及流量計算，並提出後續養護計畫，除了確認原先設計的性能外，也將在後續改善方案中評估內野是否需新增HDPE管的排水系統。

竹市府工務處強調，新竹棒球場後續改善工程的規畫與施工，都將請專業人士與第三方公正單位協助，不論是書圖分析或建議，都將納入改善的流程中，市府也將嚴格把關圖說的核定、相關材料的出廠證明及現場督導。確定方案後將與承包商進行協商及訂立改善期程，全力讓棒球場順利圓滿啟用。