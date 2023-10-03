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竹市秋季校園徵才首場明天清大登場 釋7000職缺
新竹市秋季校園徵才博覽會活動開跑，竹市府今天指出，首場明天將在國立清華大學登場，邀集逾50家廠商共襄盛舉，總計提供逾7000個工作職缺。徵才廠商包含知名企業如聯詠科技、群聯電子、瑞昱半導體、瀚宇彩晶等，安永台灣EY Taiwan更釋出逾300個職缺，歡迎青年朋友踴躍求職、投履歷。
竹市府指出，市府長期與竹市5所大學合作辦理校園徵才增加就業機會，明天秋季校園徵才在清華大學舉辦，參與廠商相當多元，涵蓋半導體、軟體設計與服務、系統設計、金融會計業、人力管理等各領域產業。
清華大學表示，研究所學生多半在下半年陸續畢業，企業對於研發替代役仍有許多需求，此次活動包括友達光電、世界先進積體電路、晶豪科技、達發科技等也會參與校園徵才活動，各提供17至43個不等的研發替代役機會。
勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛說，勞動部持續推動「投資青年就業方案」，並推出「112年初次尋職青年穩定就業計畫」，協助青年穩定就業。此外，桃竹苗地區10月徵才活動將連辦10場次，歡迎民眾上台灣就業通網站https://www.taiwanjobs.gov.tw/查詢。
竹市府勞工處預告，秋季第2場校園徵才活動將於10月18日在國立陽明交通大學登場；10月21、22日將辦理壓軸場「新竹市新世代青年創新論壇」，邀請專業師資為青年打造豐富課程，協助找到職涯方向，詳情請至「新竹市政府青年發展讚」臉書粉絲專頁查詢。
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