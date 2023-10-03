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反龍科自救會明到竹科抗議 陳淑珠急趕回台盼展現誠意

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
龍科第三期擴建計畫範圍（見圖）引發反龍科擴建案自救會抗議，明開記者會要求竹科回答四訴求。圖／張貴有提供
龍科第三期擴建計畫範圍（見圖）引發反龍科擴建案自救會抗議，明開記者會要求竹科回答四訴求。圖／張貴有提供

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫爭議延燒，反龍科第三期擴建案自救會決定明天上午到竹科管理局抗議，要求撤回龍科擴建計畫，並向科管局提出4點提問。科管局副局長陳淑珠已緊急從國外趕回台坐鎮途中，盼展現最大誠意、聽取反對民眾意見。

竹科管理局表示，針對反龍科擴建自救會所提出4點提問，將在明天上午與自救會代表當面溝通。據了解，副局長陳淑珠目前已在趕回台灣的班機上，預計深夜抵達台灣，第一時間整理相關資料，盼明上午與自救會說清楚、展現誠意，能讓計畫案在各方理解下持續順利進行。

自救會所提4點提問包含，第一、提供7月26日竹科副局長陳淑珠承諾計畫內容，明確說明現階段哪一家廠商進駐？誰負責先進研發？誰要先期量產、2奈米（含以下）研發量產需多少土地面積及蓋多少廠房？第二、為何一定要採徵收方式輾壓民宅、耕地？第三、竹科為何幫助台積電（私人企業）與民爭地？第四、要求依行政程序法舉辦聽證會。

竹科管理局昨已先針對政治大學地政學系教授、台灣居住正義關懷聯盟成員徐世榮所投書媒體指稱「國科會竹科管理局違法進行土地徵收」一文回應3點。

第一、依土地徵收條例規定，於事業計畫報核前，舉行公聽會，聽取民眾意見，兼顧公益與私益。

第二、依科學園區相關規定，刻研擬新設及擴建科學園區籌設計畫，並整合民眾意見，調整擴建計畫範圍。

第三、 竹科管理局辦理新設及擴建科學園區作業均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事，目前本案刻正整合民眾意見並調整擴建計畫範圍中，預計於下次公聽會說明興辦事業計畫內容及範圍等相關事項。

自救會 土地徵收 台積電

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