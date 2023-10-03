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房地市場交易熱絡地籍謄本需求大 桃園推智慧櫃員機
桃園外來人口持續增加，房屋土地買賣市場熱絡，地政事務所處理民眾申請地籍謄本的案件量龐大，逐漸壓縮其他地政工作的處理時間及效益。桃園市地政局為緩解服務窗口處理地籍謄本負擔，推出智慧地籍謄本櫃員機，讓民眾自己操作就能申請謄本，首波5部機器優先用於申請量大的桃園、龜山等處，後天（5日）上線。
桃園市地政局指出，隨著城市發展建設熱絡，房地產買賣交易所需的地籍謄本需求也跟著增加，市府專門提供民眾申請地籍謄本的窗口一年約有3萬多件申請案，而桃園地政事務所一年也有3萬多件，平鎮所一年也有2萬多件，案件量驚人，已排擠到其他案件的受理時間與處理時效，因此推行智慧化窗口，一來減少行政人員壓力，二來也透過業務分流減少民眾等待時間。
地政局表示，桃園是繼雙北、台南和基隆之後、第5個推行智慧櫃員機的城市，首波5部櫃員機將設在申請量大的桃園、平鎮、龜山3個事務所和市府、六和2處便民工作站，除了自然人憑證及註冊過的健保卡，也可使用註冊過的身分證加手機簡訊雙重認證申請謄本，付費方式則有一卡通、悠遊卡和信用卡等電子票證。
地政局長蔡金鐘表示，智慧櫃員機目前僅提供民眾申請桃園市的地籍謄本，但考量民眾調閱其他縣市地籍謄本需求，有跟雙北、台中在談合作，最快11月中旬提供北北桃中4市地籍謄本核發服務。
另外，為鼓勵民眾多加使用智慧櫃員機，地政局也開辦「早鳥禮」活動，除了申請者可獲得精美禮物1份，另有「月月抽好禮」活動，截至今年底，每月從申請者中抽出幸運兒，獎品包括AirPod 2、行動電源等等，月申請量前3名還加碼送禮劵。
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