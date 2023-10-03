禁止餵養遊蕩犬貓自治條例 苗縣府今開公聽會廣納意見

苗栗縣去年至今發生4件犬殺石虎事件，另有16隻穿山甲、13隻山羌、2隻白鼻心等野生動物受害，卓蘭鎮、通霄鎮、後龍鎮還列入執行「石虎熱區遊蕩犬移置範圍」，但是否禁止餵養遊蕩犬仍存在歧見，且無法可管，縣府今天下午2點在縣府大樓會議室召開「苗栗地區禁止餵養遊蕩犬貓自治條例草案公聽會」廣納各方意見，以研擬自治條例管理餵養。

針對「禁止餵養」字義，現場與會的愛犬貓團體人士仍有疑慮，認為不應一次到位，要採漸進式，方便捕抓；而台灣石虎保育協會秘書長陳美汀則是贊成「禁止餵養」，雙方立場不同，發言踴躍，針鋒相對，氣氛一度緊張。

縣府農業處自然生態保育科長張葦指出，依據農業部動保司112年「於特定生態熱區試辦特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善專案計畫」，首先要杜絕熱區內再有人為食源出現，但目前餵養遊蕩犬貓的行為無法可管，僅能規勸餵食者，不能沒收餵養器具，廢棄物清理法也難以規範。

愛犬貓團體認為，禁養不利於捕抓絕育移置作業，希望能採漸進方式，並建議縣府找到餵食者，齊集他們統一觀念並溝通合作事宜。

陳美汀則說，大家只擔心遊蕩犬貓在野外難生存，捕抓後卻又因收容空間不夠而回放，但都沒人關心原生野生動物的生存環境更是日益艱難。她強調，在自治管理條例草案落實前，最初期至少要在敏感熱區，建立短暫餵食申請的行政程序，方便管理。

由於苗栗縣、台中市及南投縣是瀕臨絕種野生動物石虎的重要棲地，農業部最新擬定將規畫3縣9鄉鎮區執行熱區遊蕩犬移置計畫，昨（2日）農業部也核定給苗栗縣政府895萬元執行計畫經費，其中200萬元為擴充收容設施經費。

縣長鍾東錦傾聽各方意見時，也表達縣府一定會積極輔導民間申請建立合法收容所的作業流程，建立合作機制，同時也將會強推在鄉鎮公所垃圾掩埋場，作為簡易收容場所，希望能減少遊蕩犬數量，以及對石虎等野生動物的危害。