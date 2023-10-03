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議員批新竹大車站計畫停擺 市府：各項政策推進中

中央社／ 新竹市3日電

民進黨新竹市議員施乃如質疑，新竹市重大建設停滯不前，其中「新竹大車站計畫」停擺，認為市府是在逃避提出解決方案。竹市府今天說，各項政策推進中。

施乃如在臉書Facebook發文表示，新竹市長高虹安因立委任內涉詐助理費被依貪污罪起訴，還有搭名車、住豪宅等爭議陸續延燒，新竹市的重大建設卻停滯不前，拖累城市發展。

對此，新竹市府今天向中央社記者表示，今年各項政策推進、陸續展現成果中，盼新竹市府及新竹市議會共同打拚新竹市未來願景。

施乃如指出，「新竹大車站計畫」攸關新竹市舊城區經濟復振、奠基新竹市未來公共運輸系統發展的重大建設，但高虹安上任後卻以「地方存在許多疑慮」理由停擺。

施乃如表示，市府上月舉辦公聽會，會中交流環節，有民眾支持高架化，有人想要地下化，也有人表態支持大車站計畫，但最終要以什麼標準來認定民意，市府仍沒有明確結論。

施乃如說，曾向市府表示，新竹大車站計畫關係到後站未來的發展方向與規劃，及共構輕軌對城市公共運輸網絡系統深遠影響，應揭露跨站平台、高架化、地下化等方案優劣，讓市民、學者掌握足夠資訊，共同決定城市建設的發展走向。

施乃如說，市府已確定要「擇期再辦更多公聽會」方式，保持「市府沒有立場、沒有意見」的態度推進新竹大車站計畫，看似傾聽民意，實則是在以拖帶變、消極應對的逃避提出任何解決方案。

根據新竹市府新聞資料，新竹大車站計畫是在新竹車站建置跨站平台，縫合前後站發展、帶動附近商圈，是省時、省錢的最佳方案，獲交通部及國內專家學者支持。

施乃如 高虹安 新竹

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