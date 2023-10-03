桃捷今年終於轉虧為盈！張善政宣布加薪逾4％ 員工歡呼

桃園捷運基層員工薪資不如雙北，民代曾呼籲應比照今年軍公教調薪4%，今年桃捷運量超過疫情前水準，終於轉虧為盈。市長張善政今天下午到桃捷公司，除勉勵新進員工，也宣布加薪4至5％，讓現場員工拍手歡呼。民代樂觀其成，但也提醒桃捷仍有折舊攤提等財務壓力，仍須持續強化通勤能量。

桃捷受疫情影響，累計虧損逾37億元，基北北桃1200通勤月票7月上路後，機捷搭乘人數直線上升，9月每日平均搭車人次破10萬，比疫前大幅增長。桃捷統計，7月起已轉虧為盈，預估今年至少有約8000萬元盈餘。

為紓解人手不足，桃捷今年二度招募人力。張善政表示，隨疫情趨緩，過去半年機捷乘客人數不斷增加，單日乘客人數突破10萬，反觀目前桃園機場旅客人數還沒恢復，代表機捷不再只依靠機場旅客，是非常好的現象，TPASS基北北桃、桃竹苗月票上路，對提振乘客人數也很有幫助。

張善政說，過去因票價高加上疫情，桃捷財務一直沒打平，所幸近半年已轉虧為盈，這個趨勢只會越來越好；他也批准桃捷員工明年全面調薪4％，針對司機員、站務員、技術員、票務員、助理專員、助理工程員、行控資訊員等基層則加薪5%；雖無法1年內調到跟雙北一樣水準，但以目前調薪速度和財務成長，樂觀預估2年內就可追上雙北。

議員劉勝全、張桂綿表示，人才是捷運公司最大資產，桃捷公司過去薪資結構不如北捷或其他鐵道業，又面臨異業挖角壓力，提高薪資待遇留住優秀人才，是桃捷當務之急，這次加薪相信對提升員工向心力有幫助。