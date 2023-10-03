新竹棒球場明年開打恐跳票？ 議員籲專業第三方監督改善

新竹市議會今天進行棒球場改善進度報告，市府提出建議採「全場換土」天然草皮方案，預計改善完成要花13個月。由於市長高虹安曾允諾力拚明年賽事開打，有議員質疑此形同開打跳票，不少議員也質疑為何不用更快速的切溝填沙方案，並憂心地下室承重、原施作廠商施作能力等，呼籲後續要有專業第三方現場確認後才得進場施作。

綠黨市議員劉崇顯質詢時率先發言，表示今年初的世界棒球經典賽熱身賽就在台中洲際棒球場舉行，該場地即是採用切溝填沙方案改善，「為何新竹不行？」此方案是新竹棒球場3方案中工期最短、經費最低；民進黨市議員楊玲宜也認為，全場換土方案改善超過1年，形同打臉高虹安曾說過的明年開打承諾。

「不要再讓球場淪為政治的提款機。」市議會民進黨黨團總召陳建名認為，高虹安上任後擱置棒球場的改善超過9個月，若以澄清湖球場歷時8個月的改善工程為標準，新竹早有球場可供職業賽事使用，高虹安應盡速公布決定的方案，以及預算和施工期程，不要再政治力量干涉工程進度。

時代力量市議員林彥甫則點出，棒球場新建工程最根本的問題就出在專案管理廠商艾奕康公司不具國際級棒球場專業、且兼任設計監造有球員兼裁判的問題，市府應更換專案管理廠商，也建議要有專業第三方現場確認材料後才得進場施作。

無黨籍市議員田雅芳也認為，棒球場的土壤級配、紅土成分皆有問題，但後續若還是要由一樣的施工廠商施作、監造廠商監工，擔心又會是再次浪費人民的納稅錢。

「棒球場就是一個完全失控的工程。」國民黨市議員張祖琰、黃美慧認為，從陸續揭露的資訊來看，包括使用黏土比例僅8%，都相當離譜，改善經費應由廠商負全責。張也擔心地下停車場承重有限，是否影響上方鋪設土層厚度，應該嚴加確認結構問題。

國民黨市議員吳旭豐則直言，台中洲際棒球場本就在使用中，跟新竹棒球場本質完全不同，新竹還是一打就讓球員受傷的場地，「到底是誰提出切溝填沙的改善方案，是在誤導浪費時間」，他也強調後續是否真能信任巨佳營造？改善是否真能如實到位？

市府工務處長曾嘉文說明，新竹與台中棒球場條件確實不同，切溝工法固然能改善排水問題，但新竹棒球場表層透水不良，容易有堅硬結塊，為兼顧球場安全，經討論決定表層與中層土壤都要翻掉重做，因此不會選擇方案三的切溝填沙方案。