苗栗縣第一處空品區執法逾半年 取締「髒車」279輛

苗栗縣第一處公告的「空氣品質維護區」範圍在長春石化周邊區域，今年3月初執法管制以來，迄今已針對進出空維區的車輛拍攝9萬輛次，其中未符合管制規定的柴油大客貨車共261輛、未定檢的機車18輛，除了依規定逕行裁處，並要求限期完成檢驗作業，未改善且重複進入空維區者將按次處罰。

苗栗縣環保局指出，第一期空氣品質維護區為西山工業區部分區域，管制路段為苗栗市宜春路、宜春路與台6線交叉口至台鐵豐富—苗栗段與長春石化苗栗二廠框圍區域，管制對象為出廠滿3年以上的柴油大客車、大貨車與出廠滿5年以上的燃油機車，柴油車若無一年內經任一縣市環保局排煙檢驗合格，或未取得各縣市有效期限內自主管理標章者、燃油機車未完成年度排氣檢驗合格者，全時段都禁止進入空維區。

環保局表示，縣內第一期空氣品質維護區去年9月5日公告後，在6個月緩衝期進行宣導，讓民眾知悉相關管制法規，今年3月5日起執法實施管制，迄今進出空維區的車輛共拍攝9萬輛次，其中不符合管制規定的柴油大客貨車共有261輛，未定檢機車18輛，顯見多數車主已認同排煙排氣檢驗措施。