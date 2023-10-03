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苗栗縣第一處空品區執法逾半年 取締「髒車」279輛

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣第一處公告的「空氣品質維護區」今年3月初執法迄今，已取締不合規定的重車、機車達279輛。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第一處公告的「空氣品質維護區」今年3月初執法迄今，已取締不合規定的重車、機車達279輛。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣第一處公告的「空氣品質維護區」範圍在長春石化周邊區域，今年3月初執法管制以來，迄今已針對進出空維區的車輛拍攝9萬輛次，其中未符合管制規定的柴油大客貨車共261輛、未定檢的機車18輛，除了依規定逕行裁處，並要求限期完成檢驗作業，未改善且重複進入空維區者將按次處罰。

苗栗縣環保局指出，第一期空氣品質維護區為西山工業區部分區域，管制路段為苗栗市宜春路、宜春路與台6線交叉口至台鐵豐富—苗栗段與長春石化苗栗二廠框圍區域，管制對象為出廠滿3年以上的柴油大客車、大貨車與出廠滿5年以上的燃油機車，柴油車若無一年內經任一縣市環保局排煙檢驗合格，或未取得各縣市有效期限內自主管理標章者、燃油機車未完成年度排氣檢驗合格者，全時段都禁止進入空維區。

環保局表示，縣內第一期空氣品質維護區去年9月5日公告後，在6個月緩衝期進行宣導，讓民眾知悉相關管制法規，今年3月5日起執法實施管制，迄今進出空維區的車輛共拍攝9萬輛次，其中不符合管制規定的柴油大客貨車共有261輛，未定檢機車18輛，顯見多數車主已認同排煙排氣檢驗措施。

此外，頭份市永貞國小鄰近工業區，周邊道路1天有超過200輛次柴油大貨車、大客車通過，環保局也規畫設置空品維護區，希望保護師生呼吸道健康，未來將是全縣第2處空氣品質維護區。全案今年1月草案預公告，7月邀利害關係人辦研商會議，確認相關利害關係人都無意見後，9月15日已送環境部審核，等環境部核定後將再對外公告，公告後同樣有半年緩衝期進行宣導。

苗栗縣第一處公告的「空氣品質維護區」今年3月初執法迄今，已取締不合規定的重車、機車達279輛。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣第一處公告的「空氣品質維護區」今年3月初執法迄今，已取締不合規定的重車、機車達279輛。記者胡蓬生／攝影

空氣品質 環境部 苗栗縣

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