議員質疑親仁段都更案環評初審 竹市府：並無快速審查

民進黨新竹市議員曾資程昨天發文質疑親仁段都更案環評初審「硬過」，認為市民陳情交通的交通問題猶如被判死刑。新竹市環保局說明，環評初審小組召開3次會議釐清及收斂相關議題，車道出入口規畫調整設置至世界街等，並無所謂快速審查，並強調目前環評尚未通過，市府皆尊重委員專業。

曾資程提及，該都更案環評部分在今年2月13日進行第一次專案小組初審會議，到了4月21日進行第二次專案小組初審會議，依據今年8月1日第三次專案初審會議紀錄，提及環境影響說明書已足以提供審查判斷所需資訊，建議無需進行二階環境影響評估。

「未來要新蓋的626戶住戶，車輛出入口設置在仁愛街80巷內，距離只有短短的6公尺的單行道，這樣的交通流量是足以負荷的嗎？」曾資程說，居民的反應問題未被解決，市民表示政府不做事、不以民為重，並強調而建商獨董擔任評審委員不是不可以，但涉己是利害關係人，就應該利益迴避。

針對親仁段二小段12地號等59筆土地都市更新事業計畫案環境影響說明書的審查程序及開發單位交通規畫，新竹市環保局說明，環評才剛結束小組初審，後續尚須送環評大會審查，才能再進行都更審議，並無所謂快速審查，一切按程序、依規確實辦理。

市府說明，有關交通規畫部分，經查此案開發單位已於第三次初審會議將重建區段車道出入口規畫調整設置至世界街，為「雙向車道」，沒有會車問題，並改善原本將車道出入口設置於單行道的情況，提升行車效率。

都發處指出，新竹市親仁段都更案為2017年由地主新竹縣政府報核在案，是經監察院列管都更案件，「市府每半年須向監察院報告辦理內容及其進度」，後續待完成環評大會審查後再進行都更審議，市府公務人員依法行政，一步步嚴謹進行各項程序。

市府最後也強調，針對議員所關注周邊交通議題，市府也將持續蒐集民意，在後續該案都市設計審議階段野會依規詳實審查交通影響評估內容，包含基地周邊現況、基地開發交通影響分析、停車場規畫與設計、交通改善措施等項目，並要求基地開發者提出配套措施，以維護民眾權益。