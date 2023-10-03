綠營控「好油」抹黑幫兇 桃市府回酸：現在突然醒過來

臉書粉絲團「Lin bay 好 油」版主林裕紘自曝恐嚇案自導自演，引發綠營人士撻伐。桃園市議會民進黨團今開記者會，質疑桃園市政府在事實未明之前就批評中央政策，淪國民黨混淆視聽、帶風向、抹黑中央的幫兇；對於綠營議員批評，桃園市政府也強硬回擊，直指對方「極度缺乏法治素養」，同時也酸對方進口雞蛋標示不實、「混蛋」流入市面都不曾開過記者會，現在突然醒過來。

桃園市議會民進黨團今天批評市府對林裕紘遭恐嚇案介入太深，即便林不願提告，市府仍主動聯繫並要求檢警調查，狠酸「一般市民都沒有此等待遇」。此外，市府與多名藍營民代在真相事實未明之前就批評中央政府進口蛋政策，也是抹黑造謠，應該道歉。

桃園市新聞處長羅楚東表示，市長張善政與副市長蘇俊賓是以保護市民安全、尊重言論自由的態度要求警方儘速調查，真相也因桃警積極偵辦才水落石出，但此等維護治安行為對民進黨團而言，居然是帶風向和誤導視聽，「這種為了黨派利益，忽視市民權益的言論，顯示其法治素養極度缺乏，市府深表遺憾」。

羅楚東指出，不論任何對象受到安全威脅，市府都會請警察局予以保護及調查，不知其中哪一個動作是民進黨口中所謂的「帶風向」、「誤導視聽」？民進黨團為罵而罵，才是正在「帶風向」、「誤導視聽」，過去也有民進黨議員遭恐嚇，桃園警方也是依法辦理，難道民進黨也覺得當時在製造恐慌？

羅楚東也說，林裕紘自導自演耗費警力資源，也製造輿論紛爭，市府嚴正譴責，林先生也必須承擔相應的法律責任。不過，人身安全與言論自由應受保障，是民主法治社會的基本價值。不論任何政黨、任何族群均應受保護。市府不會因林先生為民進黨籍而忽視其基本權利，也希望民進黨團勿因政治目的「帶風向」、「誤導視聽」，胡亂指責市府及警察局維護治安的行動。

另外，進口雞蛋標示不實、混充本土蛋在市面上遭民眾誤食下肚，民進黨團從不曾開過記者會表達對食安的憂慮，現在突然醒過來、展現十足鬥志，呼籲民進黨團在進行各種政治操作之餘，也能對市民關心的公共事務多留一點心力，這才是桃園市民之福。