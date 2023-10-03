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街頭驚見19貓9犬蹲路旁 女主人欠房租毛孩跟著流浪

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣24歲馬姓女子上月底帶著19隻貓和9隻狗流落湖口街頭，新竹縣議員朱健銘獲報後前往關心，才得知馬女因積欠房租3個月，遭房東趕出，無家可歸的她只好帶著毛孩們流落街頭，其中1隻狗在流浪過程不幸車禍身亡，幸好在善心人士幫助下，暫時安置她與12貓2狗，7貓則安置友人家，6狗也有愛心人士暫時幫忙，結束流浪生活。

朱健銘指出，馬小姐在湖口工業區上班，在租屋處養了19隻貓和9隻狗，數量相當驚人，貓狗當中也有品種貓犬，詢問才得知這些都是原飼主給予馬小姐1千元變相「棄養」的貓狗，有些還沒有植入晶片。

朱健銘表示，因馬小姐無法負荷自己和眾多貓狗生活費，最後積欠3個月房租，在9月20日被房東趕出來，馬小姐就這樣帶著19隻貓和9隻狗在湖口街頭流浪，也因為太引人注目，熱心民眾得知後才找上他幫忙。

朱健銘說，19隻貓和9隻狗雖未到骨瘦如柴地步，但都非常瘦弱，當晚他就將貓狗載至新竹縣動物保護防疫所安置，並趕緊安頓貓、狗們吃飯，同時也告誡馬小姐，若沒有能力就不要飼養這麼多隻貓狗，但安置一夜後，馬小姐堅持要將19隻貓和9隻狗帶回基隆老家，隨後就把貓狗全數領出，防疫所人員知悉後，也協助將大批貓狗運載至基隆。

新竹縣流浪動物珍愛協會不放心繼續追蹤，沒想到馬女口中的「基隆老家」早已變賣，當協會人員找到她時，她又再度在基隆某公園流浪，其中一隻貴賓狗還在流浪過程車禍身亡，讓協會人員相當氣憤，幸好最後在基隆善心人士幫忙下，提供住所暫時安置她與12貓2狗，7隻健康狀況較佳的貓也先安置於愛媽家，6狗也找到暫時安置的地方。

新竹縣流浪動物珍愛協會表示，馬小姐現在也在基隆尋找工作和租屋處，等待工作穩定後，就會將原本貓狗接回，同時也已提醒她不可再認養貓狗，由於馬小姐飼養的犬貓有部分有白血病、貓愛滋的狀況，也已提醒需加以治療和隔離，避免交叉感染。

當協會人員找到馬女時，她又再度在基隆公園流浪，其中一隻貴賓狗（右）還在流浪過程車禍身亡。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
當協會人員找到馬女時，她又再度在基隆公園流浪，其中一隻貴賓狗（右）還在流浪過程車禍身亡。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
議員朱健銘當晚協助將貓狗載至新竹縣動物保護防疫所安置。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
議員朱健銘當晚協助將貓狗載至新竹縣動物保護防疫所安置。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
最後在基隆善心人士幫忙下，暫時安置馬女與12貓2狗，7隻健康狀況較佳的貓也安置於愛媽家，6狗也找到暫時安置的地方。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
最後在基隆善心人士幫忙下，暫時安置馬女與12貓2狗，7隻健康狀況較佳的貓也安置於愛媽家，6狗也找到暫時安置的地方。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
馬女的犬貓，都是原飼主給予馬小姐1千元變相「棄養」的貓狗，有些還沒有植入晶片。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
馬女的犬貓，都是原飼主給予馬小姐1千元變相「棄養」的貓狗，有些還沒有植入晶片。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
馬小姐在湖口工業區上班，在租屋處養了19隻貓和9隻狗，數量相當驚人，貓狗當中也有品種貓犬。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
馬小姐在湖口工業區上班，在租屋處養了19隻貓和9隻狗，數量相當驚人，貓狗當中也有品種貓犬。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
馬女（紅衣者）因積欠房租遭房東趕出，帶著19貓9犬在湖口街頭流浪。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供
馬女（紅衣者）因積欠房租遭房東趕出，帶著19貓9犬在湖口街頭流浪。圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供

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