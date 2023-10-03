竹東人口縮水丟第一鎮寶座 房價卻狂漲狠狠甩開草屯

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮站上全台第一，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉第一鎮寶座，人口增長最快區域仍為外五里地區，但根據實價登錄，竹東大樓平均單價今年已站上2字頭，超越草屯。

根據內政部統計，竹東鎮9月人口相較前一個月稍微下跌，僅剩9萬6980人，草屯鎮人口同樣下跌，但下跌幅度較小，9月人口為9萬6987人，以7人之差，再度超車竹東重回全台人口第一大鎮。

不過根據實價登錄統計，竹東鎮房價卻已站上平均每坪20萬元，雖與草屯相比整體平均房價相去不大，若單獨拉開大樓房價對比，竹東近一年大樓房價平均單價已到每坪23萬元，比草屯每坪17萬元高上逾3成，竹東僅透天物件漲不動，仍維持疫情前水準。

竹東人口及房價上漲最快的外五里地區，幾乎填補了竹東市區減少的人口，讓竹東人口得以維持現狀不致下跌嚴重，但立委林思銘卻點出外五里人口激增，教育資源卻成一大難題，區域內雖有竹中國小、二重國小，卻僅有一所二重國中，呼籲能在此增設完全中學。

竹東鎮長郭遠彰回應，竹東鎮升格竹東市是鎮公所持續努力的目標，鎮公所會持續著重建設，努力和鎮民代表會緊密合作，完善竹東的公共建設及社會福利。