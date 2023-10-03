快訊

「超腹黑三星座」天蠍看穿人性、雙子說謊成精、這星座溫柔情勒高手

糗！陸民曝印度製iPhone 15品質差害鏡頭入塵 專家曝：全是Made In China

蘋果、華為雙機大戰 Android重頭戲Google Pixel 8也來PK

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹東人口縮水丟第一鎮寶座 房價卻狂漲狠狠甩開草屯

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東鎮二重里人口成長快速，已以1萬5千人口位居竹東第一大里。記者巫鴻瑋／攝影
竹東鎮二重里人口成長快速，已以1萬5千人口位居竹東第一大里。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮站上全台第一，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉第一鎮寶座，人口增長最快區域仍為外五里地區，但根據實價登錄，竹東大樓平均單價今年已站上2字頭，超越草屯。

根據內政部統計，竹東鎮9月人口相較前一個月稍微下跌，僅剩9萬6980人，草屯鎮人口同樣下跌，但下跌幅度較小，9月人口為9萬6987人，以7人之差，再度超車竹東重回全台人口第一大鎮。

不過根據實價登錄統計，竹東鎮房價卻已站上平均每坪20萬元，雖與草屯相比整體平均房價相去不大，若單獨拉開大樓房價對比，竹東近一年大樓房價平均單價已到每坪23萬元，比草屯每坪17萬元高上逾3成，竹東僅透天物件漲不動，仍維持疫情前水準。

竹東人口及房價上漲最快的外五里地區，幾乎填補了竹東市區減少的人口，讓竹東人口得以維持現狀不致下跌嚴重，但立委林思銘卻點出外五里人口激增，教育資源卻成一大難題，區域內雖有竹中國小、二重國小，卻僅有一所二重國中，呼籲能在此增設完全中學。

竹東鎮長郭遠彰回應，竹東鎮升格竹東市是鎮公所持續努力的目標，鎮公所會持續著重建設，努力和鎮民代表會緊密合作，完善竹東的公共建設及社會福利。

疫情 新竹

延伸閱讀

高雄消防服務人口比六都最末 藍營籲提升比例、智慧救災

台中人口前八月大增2.5萬人 這兩區主力購屋族成長最多

桃園規模最大楊梅體育園區開幕 即日起2周免費體驗爆紅

竹東外五里人口激增2萬 林思銘爭取增設完全中學

相關新聞

竹市府最新棒球場專案報告 建議採「全場換土」改善約1年完成

新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告。由市府工務處長曾嘉文報告，說明先前...

馬英九拒參加「台灣國慶日」大會 張善政：非常認同

前總統馬英九在臉書上批評蔡政府將國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，表明將拒絕出席今年國慶大會...

「Linbay好油」自導自演 張善政：非常遺憾也不可取

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前稱收到恐嚇訊息而停更，桃園市長張善政日前要求檢警調查，未料如今全案指向是林自導...

楊梅運動場館開幕 10月15日前免費體驗

斥資21億元打造的楊梅體育園區跆拳道暨運動場館昨天開幕，目前為桃園市量體規模最大的運動場館，內部規畫游泳池、體適能中心、...

竹東人口縮水丟第一鎮寶座 房價卻狂漲狠狠甩開草屯

新竹縣竹東鎮上月才慶祝人口超越南投縣草屯鎮站上全台第一，成為全台最大鎮，沒想到不到一個月，就因人口下跌丟掉第一鎮寶座，人...

反龍科擴建自救會明竹科抗議 4問哪廠要地幫台積搶地？

桃園市龍潭科學園區第三期擴大土地徵收計畫爭議，反龍科第三期擴建案自救會代表張貴有今天上午表示，該會決定明天上午10時到新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。