「小犬」發布陸警 桃市府備3.8萬砂包供民眾領取
中央氣象署發布中颱「小犬」陸上警報，桃園市水務局防範外圍環流降雨影響，今針對境內12處易淹水地區加強防汛整備，同時也將3.8萬包砂包配送到各區公所供民眾領取。
水務局指出，桃園12處易淹水區域分別為桃園區興邦路、桃鶯路、興隆路和大智路，龜山區有文明路和公滯1、公滯4二滯洪池，中壢區則有崁頂路和吉林路，八德區主要淹水區域則是茄苳路與大湳滯洪池，另有平鎮區三興路、楊梅區梅獅路等地。
桃園過去強降雨淹水曾釀台鐵路基流失，也造成地勢低窪地區居民住家淹水財損，此次「小犬」來襲，水務局嚴陣以待，滯洪池已預先放水增加滯洪容量，45處水閘門也都進行調節疏濬。
桃園市政府表示，市府各局處及公所都已提前整備，復興區公所也加強物資、通訊及機具預置準備。另外，市府也將3.8萬砂包分送到各區公所，今天下午1時開放民眾領取，呼籲民眾提前做好防颱準備，確保生命財產安全。
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