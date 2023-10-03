竹市府最新棒球場專案報告 建議採「全場換土」改善約1年完成

新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告。由市府工務處長曾嘉文報告，說明先前邀來美國大聯盟專家場勘分析結果與市府開設工程體檢會與後續府內研議情形。建議採用「全場換土」的方案一，預估經費4100至6200萬元，連同行政流程加上施工，改善完成需要12到13個月。

市府工務處長曾嘉文今天報告，市府從今年針對棒球場改善案共召開31次工作會議，包含4次工程體檢會會議、4次議會設施改善監督小組會議，期間也在7月12日邀來BrightView公司到棒球場檢測取樣，而在8月24日公布原文檢測報告。

針對BV報告內容，市府也逐一檢視土層、排水等情形與原本統包需求書落差；市府組成工程體檢會先前也討論美大聯盟場務專家提出的3項改善方案，結論認為棒球場改善應以球員安全結構安全及排水功能為首要目標，不考慮方案三區域切溝填沙工法。

曾嘉文說，方案一為「全場換土」預估經費4100至6200萬元（不含進口土、沙的運輸費），預估施工9個月（不考量材料進口時間），整體需要12到13個月；方案二「置換人工草皮」預估經費5400至6700萬元，預估施工4個月（不考量材料進口時間），整體改善需要14到19個月。

市府也針對方案一與方案二分析養護經費，方案一採用天然草，每周可執行3到5場賽事，每個月維護預算40萬元（不含水費）換算一年養護費用738萬元；方案二使用人工草，每周可執行8到10場賽事，每個月維護預算25萬元（不含水費），換算一年養護費用498萬元。

曾嘉文今天最後報告也說明市府結論，為確保球員安全、球場整體性能，兼顧程序及啟用期程，短期來說，以「方案一」（全場換土）為球場啟用最佳方案；考量球場未來營運生命週期，可將人工草坪納入可行性評估，作為未來球場營運後，場地更新的方案選擇。