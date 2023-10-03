快訊

中颱小犬陸警發布！氣象署：「4地區」納首波警戒

亞運棒球／戰香港預計用3投 進複賽後投手安排吳總說不難猜

亞運羽球／19分鐘速勝蒙古對手 戴資穎挺進16強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市府最新棒球場專案報告 建議採「全場換土」改善約1年完成

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告，由市府工務處長曾嘉文報告。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告，由市府工務處長曾嘉文報告。圖／取自新竹市議會直播畫面

新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告。由市府工務處長曾嘉文報告，說明先前邀來美國大聯盟專家場勘分析結果與市府開設工程體檢會與後續府內研議情形。建議採用「全場換土」的方案一，預估經費4100至6200萬元，連同行政流程加上施工，改善完成需要12到13個月。

市府工務處長曾嘉文今天報告，市府從今年針對棒球場改善案共召開31次工作會議，包含4次工程體檢會會議、4次議會設施改善監督小組會議，期間也在7月12日邀來BrightView公司到棒球場檢測取樣，而在8月24日公布原文檢測報告。

針對BV報告內容，市府也逐一檢視土層、排水等情形與原本統包需求書落差；市府組成工程體檢會先前也討論美大聯盟場務專家提出的3項改善方案，結論認為棒球場改善應以球員安全結構安全及排水功能為首要目標，不考慮方案三區域切溝填沙工法。

曾嘉文說，方案一為「全場換土」預估經費4100至6200萬元（不含進口土、沙的運輸費），預估施工9個月（不考量材料進口時間），整體需要12到13個月；方案二「置換人工草皮」預估經費5400至6700萬元，預估施工4個月（不考量材料進口時間），整體改善需要14到19個月。

市府也針對方案一與方案二分析養護經費，方案一採用天然草，每周可執行3到5場賽事，每個月維護預算40萬元（不含水費）換算一年養護費用738萬元；方案二使用人工草，每周可執行8到10場賽事，每個月維護預算25萬元（不含水費），換算一年養護費用498萬元。

曾嘉文今天最後報告也說明市府結論，為確保球員安全、球場整體性能，兼顧程序及啟用期程，短期來說，以「方案一」（全場換土）為球場啟用最佳方案；考量球場未來營運生命週期，可將人工草坪納入可行性評估，作為未來球場營運後，場地更新的方案選擇。

若最後確定採用方案一，後續市府將辦理統包商修正細部設計圖說、PCM審查、辦理變更設計與展延，此流程約花3到4個月，總工期13個月，但須考量風險為材料取得及審認，以及不給予經費情況下改善的協商。

新竹棒球場缺失與後續改善進度受關注。圖／新竹市政府提供
新竹棒球場缺失與後續改善進度受關注。圖／新竹市政府提供

材料 新竹市立棒球場

延伸閱讀

國道客運追撞工程貨車遭拖行下匝道 駕駛骨折送醫

高虹安視察桃竹竹苗通勤定期票上路首日 竹竹方案最暢銷

中職／人工草皮和排水系統超棒 天母球場已成典範

高友友？新成立公司拿3千多萬標案 竹市府：張冠李戴

相關新聞

竹市府最新棒球場專案報告 建議採「全場換土」改善約1年完成

新竹市立棒球場工程缺失受到全國關注，新竹市議會今天臨時會安排市府針對改善進度專案報告。由市府工務處長曾嘉文報告，說明先前...

馬英九拒參加「台灣國慶日」大會 張善政：非常認同

前總統馬英九在臉書上批評蔡政府將國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，表明將拒絕出席今年國慶大會...

「Linbay好油」自導自演 張善政：非常遺憾也不可取

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前稱收到恐嚇訊息而停更，桃園市長張善政日前要求檢警調查，未料如今全案指向是林自導...

楊梅運動場館開幕 10月15日前免費體驗

斥資21億元打造的楊梅體育園區跆拳道暨運動場館昨天開幕，目前為桃園市量體規模最大的運動場館，內部規畫游泳池、體適能中心、...

工務處長涉貪損形象 楊文科要求一級主管上廉政倫理課

新竹縣工務處長江良淵疑似收賄遭停職，新竹縣政風處指出，雖案件尚在偵查中，無法瞭解具體涉案人員及內涵，但案件發生迄今已造成...

總獎金達120萬 2023吳濁流文學獎結果出爐

2023吳濁流文學獎結果出爐，今年共計有437件投稿，包含短篇小說81件、現代詩144件、散文115件、兒童文學69件、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。