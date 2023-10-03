馬英九拒參加「台灣國慶日」大會 張善政：非常認同

前總統馬英九在臉書上批評蔡政府將國慶日英文名稱改成「Taiwan National Day」，表明將拒絕出席今年國慶大會。對此，桃園市長張善政今天表示非常認同，也呼籲民進黨政府要注意，「中華民國是我們國家的名字，不要偷渡任何其他的想法。」

馬英九昨發文表示，蔡英文政府從前年開始，將雙十國慶日的英文名稱改成「Taiwan National Day」，翻成中文就是「台灣國慶日」，批評蔡政府刻意把「台灣」變成國家名稱，是不折不扣的台獨路線；若再出席「台灣國慶日」典禮，形同為偷渡的台獨路線背書，因此決定拒絕出席今年的國慶大會。

張善政今天上午參加活動後受訪表示，「馬總統覺得國慶的時候，我們國家的名字中華民國不見了，這不只是馬總統心裡面的顧慮，更是很多人的顧慮，所以他因此不參加國慶的慶典，我非常的認同。」

張善政說，馬英九的顧慮也是很多人心中的顧慮，民進黨政府應該要特別注意，「中華民國是我們國家的名字，不要偷渡任何其他的想法。」