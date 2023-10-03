「Linbay好油」自導自演 張善政：非常遺憾也不可取

農業粉專「Linbay好油」版主林裕紘日前稱收到恐嚇訊息而停更，桃園市長張善政日前要求檢警調查，未料如今全案指向是林自導自演找國民黨黨工恐嚇自己。張今天表示，自導自演的做法令人非常遺憾，也非常不可取，希望所有網友都應引以為戒。

張善政今天上午參加活動後受訪表示，不管是林裕紘或任何一個桃園市民，如果在網路上或公開場合受到威脅，都會請警方或檢調單位偵辦。

張善政表示，林裕紘過去一陣子對農業部雞蛋進口專案，揭露許多資訊不透明之處，讓外界更瞭解進口雞蛋這件事情其實是荒腔走板，這點貢獻還是要給他肯定，只是非常可惜他在最後，可能是因為壓力太大，為了想要退場自導自演，非常令人遺憾。

「我們是一個言論自由的國家，任何人講的話都要受到保障，」張善政說，但自導自演這種做法非常不可取，林裕紘最後還是出來道歉了，這是應該有的做法，也希望所有網路上的朋友應該以這個案例引以為戒，「我們尊重別人的發言權，也不要去隨便威脅人家。」