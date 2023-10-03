第2套消防衣配發百分百 苗消：持續編列經費汰購

屏東明揚國際工廠大火造成4名消防員殉職，消防裝備安全備受重視，苗栗縣政府外勤第一線消防人員配發消防人員第2套比例達到100%，未來將持續編列經費汰購。

立法院內政委員會昨天由內政部長林右昌針對「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」專題報告，有媒體報導全台各縣市兩套消防衣比例，其中苗栗縣57％，苗消認為數字疑遭到誤植，今天特別澄清說明。

苗消指出，縣府及縣議會十分重視消防人員權益，逐年汰換裝備器材，目前外勤第一線消防衣人員配發第2套比例100%，含大隊幕僚人員配發比例95.7%，未來持續編列經費汰購，以保障消防人員執勤安全。

此外，屏東明揚國際工廠大火後，縣長鍾東錦引以為鑑，消防局在縣務會議專案報告相關作為，全縣列管公共危險物品場所，儲存氧化固、液體，及自反應物質、有機過氧化物等，170家達管制量，其中70家，管制量30倍以上，縣府今天上午將啟動聯合稽查。