竹市議員籲2都更案高虹安應利益迴避 市府：依規辦理

竹市議員曾資程今天說，市長高虹安涉住豪宅等爭議，現又有親仁段都更審議狀況不到半年市府快審3次，還與寡婦樓開發商同是理銘開發，高虹安應利益迴避。市府說，依規辦理。

民進黨新竹市議員曾資程今天在臉書表示，竹市親仁段都更審議在今年2月13日首次進行專案小組初審會議，4月21日是第2次專案小組初審會議，在8月1日為第3次專案初審會議，短短半年就進行3次審議。

曾資程說，而在第3次專案初審會議中，有提到環境影響說明書足以提供審查判斷所需資訊，建議無需進行第2階段環境影響評估，代表後續只要送環評大會審議後，環評即可通過。

曾資程指出，此都更開發案要新蓋626戶，當地居民提出交通問題，包含車位不足及可能塞車和路幅太小等狀況，想不到市府又再快速召開環評工作小組會議，也快速通過環評初審，卻未對居民說明解決交通問題方式。

曾資程質疑，親仁段都更案與寡婦樓都更案的開發商都是理銘開發，而高虹安以低價入住的昌益集團的回建築，昌益集團是理銘開發大股東，高虹安涉為利害關係人，就應該利益迴避。

對此新竹市政府提供新聞資料指出，竹市親仁段都更為106年由地主新竹縣政府報核在案，是經監察院列管都更案件，市府每半年要向監察院報告辦理內容及其進度，後續等完成環評大會審查後再進行都更審議。

市府說，目前環評才剛結束小組初審，後續尚需送環評大會審查，才能再進行都更審議，無所謂快速審查的狀況，環評小組初審所經審查時間，相較其他案件並無差異，一切按照程序、依規確實辦理。

市府表示，開發單位已於第3次初審會議將重建區段車道出入口規劃調整設置於世界街，後續在都市設計審議階段也會依規詳實審查交通影響評估內容，並要求基地開發者提出配套措施，以維護民眾權益。