AI公園浪犬聚集 家長憂童安全

新竹縣AI智慧園區公園啟用後成為孩子休憩新天地，不過最近卻有民眾陳情，附近群聚的浪犬越來越多，不但會追車，白天也跑進公園，由於身形比小孩大，引發安全疑慮。縣府動物保護防疫所表示，已加派人力巡邏、處置，目前約有4隻浪犬，先放置誘捕籠誘捕。

陳姓家長指出，時常看見AI智慧園區公園外圍、尤其靠近高速公路那一側聚集很多流浪狗，因孩子幼小，徒步經過會擔心被攻擊。附近居民也表示，原本流浪狗只在晚上出現，但最近白天已會跑到小朋友玩的溜滑梯旁。

竹北里長李麗惠說，當地流浪狗聚集已是長久問題，每天都有3、4位愛狗人士餵養，即使抓狗結紮，還是有漏網之魚，因此越生越多；議員吳旭智表示，竹市南寮漁港晨運婦人遭流浪狗追逐摔倒死亡的悲劇殷鑑不遠，加上公園玩耍的幼兒眾多，需要重視。

動保所回應，目前當地未發生浪犬攻擊事件，所方已長期控管，並加派臨時人力專門處置，5月成功抓紮1隻，但由於誘捕時浪犬會躲在高速公路底下涵洞，造成困難，現已放置誘捕籠。

根據動保所派員巡邏、監控，當地還有約4隻遊蕩浪犬；動保所也呼籲民眾不要刻意逗弄，以免遭到攻擊，另外也不鼓勵餵食。