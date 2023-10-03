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造橋地主違法濫墾 苗縣府再罰26萬

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導
苗栗造橋平興村一處農地涉嫌蓋違建，供電視實境節目取景，縣府聯合稽查小組昨確定農地違規面積廣大、違法取水等，依法再裁罰共26萬元。圖／苗縣府提供
苗栗造橋平興村一處農地涉嫌蓋違建，供電視實境節目取景，縣府聯合稽查小組昨確定農地違規面積廣大、違法取水等，依法再裁罰共26萬元。圖／苗縣府提供

苗栗縣造橋鄉平興村一處新開發籌設餐廳、露營區農地，近日遭檢舉濫墾以及違建、違規營業等，縣府查辦開罰4次，昨再組聯合稽查小組前往會勘，確定農地違規面積廣大、違法取水等事項，依法再裁罰共26萬元。

時力立委陳椒華與苗栗縣環境保護協會上周五舉行記者會，指電視實境秀節目《嗨！營業中2》在造橋深山的取景地點，未經申請違法濫墾原始森林，苗栗縣政府漠視縱容，應立即斷水斷電及追究相關刑責。

縣府強調，早在立委揭露前已依水土保持法規定，由水利處派員勘察違法屬實，對違法開發的行為人彭姓地主陸續裁罰4次行政處分，累計罰26萬元，並勒令立即停工、恢復植生、違建部分申請補照。

縣府地政處昨再邀農業、水利、環保、工商、文觀、行政處及造橋鄉公所聯合稽查，經比對先前航照圖影像，確認農地違規面積甚大，將再裁罰24萬元，並限期3個月內恢復原狀，餐廳建物違建在申請補照完成前，勒令停止供水、供電；水利處並認定彭未取得水權、違法取水，裁罰2萬。全案累積裁罰52萬。

彭姓行為人說，該片山林約3至4公頃，雖未依法申請開發，但已落實水土保持工作，現場有數個「太空包」型露營區，至今只有今年初配合電視節目拍攝，並未對外開放營業，待籌備工作完備，再以露營區名義向縣府申請合法立案。

到場關切的議員廖秀紅說，支持縣府依法裁罰水保等違規行為，但希望縣府考慮地方發展觀光產業需求，加強輔導業者合法化經營。

露營區 違建 農地

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