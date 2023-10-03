關東圖書分館啟用 高虹安允延長閉館時間

新竹市圖書館關東分館昨天啟用，位於關東市場3樓，以客家文化作為館藏和空間設計，將打造為社區互動複合式的客家文化據點，市長高虹安昨致詞表示，外界關心圖書館閉館時間延長，市府已編列預算將送議會審議，讓爸媽也能在晚間陪孩子到圖書館閱讀。

關東分館是竹市首座客家文化主題圖書館，整體空間約300坪，近100席閱讀座位，是僅次龍山分館的第2大圖書館，設計採用客家工藝常見的竹藤材質，構建書牆框景和窗景。

關東圖書分館設有0到6歲的幼兒閱讀區，兒童書區、一般閱讀和期刊雜誌區，提供不同族群與年齡層閱讀。未來將持續結合市場特色，辦理書展、講座與工作坊，打造具採買、閱讀、社區互動複合式的客家文化據點。

客委會副主委周江杰昨建議市府注意服務的時間，竹市東區有金山、龍山、動物園和關東4座圖書分館，閉館時間僅到下午5點，爸媽只能在周末帶孩子到圖書館，希望未來能讓爸媽下班後，有機會到圖書館閱讀。

高虹安現場回應，有許多議員在議會建議延長閉館時間，因此市府這次將此預算編列進去，接下來會送到議會審議，盼議員能支持。