楊梅運動場館開幕 10月15日前免費體驗

斥資21億元打造的楊梅體育園區跆拳道暨運動場館昨天開幕，目前為桃園市量體規模最大的運動場館，內部規畫游泳池、體適能中心、球場、有氧教室等多元設施，10月15日前免費開放市民體驗，高達羽球、舞蹈等300堂課程可參加。

楊梅體育園區在國道1號楊梅交流道、愛買楊梅店旁，跆拳道暨運動場館占地4461坪，建築包括地上4層、地下1層，由中央前瞻計畫和桃市府共同出資，包括土地徵收13億和建物8億元，以茶花意象圖騰設計，委由舞動陽光公司營運。

桃園市長張善政昨在開幕典禮表示，桃園籌組的棒球代表隊近期在國際賽事表現傑出，代表桃園運動風氣十分興盛，培養許多優秀運動員；市府近年興建多處運動中心，今年8月啟用觀音國民運動中心，試營運期間超過5萬人次體驗，相信楊梅體育園區也會受民眾喜愛。

教育部常務次長林騰蛟說，桃園是台灣體育重鎮，運動人口達83.7%、常年運動人口34.5%，相較全國運動人口81.8%、常年運動人口34%均高，教育部體育署運用前瞻經費4.32億元補助市府興建楊梅體育園區跆拳道暨運動場館，對桃園的運動發展是重要里程碑。

市府體育局長許彥輝指出，該場館不僅設備新穎，更與萬泰科技合作，將「ACT銀銅鈦抗菌濾網技術」融入空氣處理系統，能降低空氣中高達99.9%的病菌濃度，打造主動防疫的「運動中心2.0」，提供更安全、健康的運動環境。