桃園規模最大楊梅體育園區開幕 即日起2周免費體驗爆紅

桃園市斥資21億元打造規模最大的楊梅體育園區開幕，由市長張善政與教育部常次林騰蛟今天下午主持楊梅體育園區跆拳道暨運動場館開幕典禮，張善政說，這座桃園規模最大的體育場館今天起連續2周免費開放給桃園鄉親體驗使用，還有300堂各式各樣免費課程，也歡迎民眾來體驗，讓市民越來越健康。

楊梅體育園區位於國一楊梅交流道、愛買楊梅店旁，全館占地4461坪，為地上4層、地下1層建築館場，由中央前 瞻計畫和桃園市府共同出資，包括土地徵收13億元和建物8億元總共21 億元興建，規畫有游泳池、羽球場、體適能中心、有氧運動及各種球類館場在內，是桃園第一座對外營運的體育園區，以茶花意象圖騰設計，場館委由舞動陽光公司營運。

張善政表示，楊梅體育園區與運動場館啟用，從今天起至15 日連續2周免費開放鄉親體驗，每天早上6時到晚上10點共計開放16小時，今天開幕首日開放，早上5時30分就有鄉親排隊等待體驗，顯示對運動場館的期待，免費體驗之外，300堂各式各樣免費課程，歡迎鄉親利用體驗。上月新啟用觀音國民運動中心，試營運超過5萬人次體驗，善政期許楊梅體育園區會比觀音運動中心更多人體驗。

林騰蛟表示，桃園是台灣體育重鎮，培養出許多優秀的運動選手，統計桃園市運動人口達83.7%、常年運動人口34.5%，相較全國運動人口81.8%、常年運動人口34%均高，教育部體育署運用前瞻經費4.32億元補助桃市府興建楊梅體育園區跆拳道暨運動場館，對桃園的運動發展是一個重要的里程碑，提供鄉親優質、安全的運動場所，促進市民身體健康。