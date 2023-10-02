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桃園國慶旗海飄揚 市府大樓掛巨幅國旗超壯觀

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市政府今年盛大舉辦「國慶月」系列活動，市府外牆更率先掛起巨幅的中華民國國旗，相當壯觀。圖／市府提供
桃園市政府今年盛大舉辦「國慶月」系列活動，市府外牆更率先掛起巨幅的中華民國國旗，相當壯觀。圖／市府提供

下個禮拜就是國慶日，桃園市府今天正式啟動「國慶月」系列活動。市府表示，中秋連假期間，包括市府、各區主要路段與區公所都已進行國慶相關布置，其中，市府外牆更率先掛起巨幅的中華民國國旗，國慶當天將在府前廣場舉辦3000人的升旗典禮，並邀請前職棒球星「森林王子」張泰山擔任國歌領唱人。

市府表示，市長張善政上任之初，便在市政會議上宣示，今年的國慶要擴大辦理，讓桃園成為最重視國慶與最熱愛國家的城市，因此作為國門之都的桃園市，今年除了在去年原有規畫以外，也另外挑選近20個重要的路口或路段懸掛國旗。

市府指出，民政局預計在13個行政區主要路段懸掛超過3700面國旗，比去年多出1400多面，加上各區公所、各戶政事務所及各局處額外佈置的小幅國旗，總數估計超過1萬面，其中復興區更是首度懸掛國旗，希望旗海飄揚的壯闊景能在桃園的每一個角落看見。

市府表示，除了在市區主要道路與重要建物懸掛國旗外，桃園這次也在虎頭山公園、中正公園、北橫遊客中心、慈湖園區、小烏來、角板行館及拉拉山上等景點增掛國旗，同時為了搭配兔年，會在多個景點設置兔子雕像手持國旗。

此外市府也規畫一系列國慶活動，包括線上升旗互動小遊戲、府前升旗典禮、金三角商圈「跨族裔遊行嘉年華」、忠貞新村「國慶嘉年華市集」、眷村文化節國旗踩街，及機捷A22、A13國慶主題車站、彩繪列車等，歡迎民眾參與。

桃園市政府今年盛大舉辦「國慶月」系列活動，連復興區也旗海飄揚。圖／市府提供
桃園市政府今年盛大舉辦「國慶月」系列活動，連復興區也旗海飄揚。圖／市府提供

國旗 國慶 桃園

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