桃市府簽署MOU 啟動航空城自由貿易區聯合招商

桃園市政府、遠雄航空自由貿易港區公司及桃園航空城公司今天簽署備忘錄（MOU），啟動「桃園航空城自由貿易區聯合招商」，盼桃園市成為企業前進世界的首選貿易夥伴。

桃園市長張善政接受媒體聯訪表示，聯合招商希望以遠雄自貿港區為「前店」、航空城及周邊產專區為「後廠」，或是遠雄自貿港區為「境內」、桃園航空城範圍為「關外」的模式，結合遠雄自貿港區免稅、通關效率高，以及桃園航空城待開發土地等優勢，啟動「桃園航空城自由貿易專區」。

遠雄航空自由貿易港區公司董事長葉鈞耀表示，目前已有13家全球頂尖跨國企業進駐營運，自由貿易港區第2階已於7月營運啟用，為延續以往的成長動能，將利用境內關外、通關便捷及稅費優惠3項措施，聯手航空城公司向國內外招商。

葉鈞耀指出，將運用「委外加工」機制及「前店後廠」作業模式，以航空城與桃園市內的工業區為經營腹地，讓進駐廠商不僅以遠雄自由貿易港為運籌中心，更將生產及上下游供應鏈帶到桃園航空城。

桃園航空城公司指出，市府聯合遠雄自貿港區藉由「前店後廠」模式，合作推出「19+N」航空城自由貿易專區，讓目標企業在航空城及周邊產業專區，進行擴大規模、數位升級，從事創新提升其附加價值。

桃園航空城公司表示，在物流運籌事業外，能在桃園航空城自由貿易區從事貿易、報關、組裝、裝配、加工、製造、檢驗、測試等19種事業，增加競爭優勢，使桃園市成為企業前進世界的首選貿易夥伴。