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「嗨！營業中2」拍攝地涉濫墾 苗縣府再罰26萬元

中央社／ 苗栗縣2日電

實境節目「嗨！營業中2」在苗栗縣造橋鄉拍攝地被控濫墾山林，苗縣府對彭姓行為人裁罰4次後，今天再聯合稽查，確認農地違規屬實，依違反區域計畫法等再裁罰新台幣26萬元。

時代力量立委陳椒華日前會同苗栗縣環境保護協會揭露實境節目「嗨！營業中2」涉嫌濫墾苗栗1.2萬坪原始森林，破壞山坡地保育區水土保持，並在農牧用地蓋違建餐廳及民宿，違反水保、建築、地政、農業、森林、環保等法規，質疑主管機關苗栗縣政府行政怠惰縱容違法。

對此，苗栗縣政府澄清立委所稱行政怠惰「與事實不符」，早在立委揭發前、去年7月起至上週，縣府已裁罰彭姓行為人4次行政處分、累計裁罰26萬元，並勒令立即停工、恢復植生，目前多處已恢復植生；違建部分則勒令依法申請補照，完成補照前停止供水、供電。

苗栗縣長鍾東錦今天再指派地苗栗縣政處率同農業、水利、環保、工商、文觀、行政處及造橋鄉公所等單位前往現場聯合稽查；彭姓行為人配合到場陳述意見強調只配合拍攝節目，尚未對外營業。

苗栗縣府表示，經地政處調閱民國109、110年的航照影像比對後，確認5筆農業用地目前雖無營業事實及使用，但涉違反區域計畫法管制使用規定面積甚大，屬妨礙公共安全及環境保護情節重大者，並已確認行為人，立即再裁罰24萬元，並限期3個月內令其變更使用、停止使用或拆除其地上物恢復原狀。

另外，現場占地約60坪的餐廳違建目前堆滿雜物，已停止使用，水利處今天現場稽查確認此處一舊水井未依法申請水權，根據水利法規定對彭姓行為人另裁罰2萬元，並要求未取得水權前不得再行取水，若經查獲得按次裁罰。

苗栗縣府指出，此案總裁罰金額已達52萬元，後續改善由文觀局、農業處、工商發展處各就露營區設立、農地農用方式及違建部分，加強輔導業者合法申請。

違建 餐廳

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